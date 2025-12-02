MVOT implementa plan para que personas vuelvan a vivir en áreas centrales

“Eso nos obliga a encontrar respuestas y anticiparnos a dificultades que no queremos tener. Hoy las generaciones más jóvenes tienen inmensas dificultades para acceder a una vivienda. La independencia se da a edades cada vez mayores. Las familias se ensamblan y se necesitan cada vez mayores cantidades de vivienda para atender la misma población. Aquello de la casa quinta donde vivían muchas generaciones quedó muy lejos”, afirmó.

Y agregó que la clave de la gestión pública, está en ese doble camino: “por un lado innovar y acompañar procesos de transformaciones positivas de los territorios y las poblaciones, y al mismo tiempo anticipar dificultades y evitar crisis que otros países y otras ciudades están enfrentando, como el vaciamiento de San Francisco o la crisis de vivienda de Madrid”, dijo el jerarca.

Desafío nacional

Para Di Candia, el mayor desafío es construir mejores ciudades, más integradas, más cercanas, con mejores viviendas, mejor movilidad, con energías limpias, con menores niveles de segregación territorial y también con reglas claras, y agregó que las ciudades, “tienen que ser innovadoras, pero tienen que ser previsibles”.

En cuanto a las nuevas herramientas de planificación territorial, el ministro interino informó que la cartera avanza en la creación de un gran observatorio territorial, que incluirá un monitor inmobiliario que permitirá “conocer los precios de la tierra y de los inmuebles en todo el país, de venta y de alquiler, conocer promedios y topes, cruzar datos y saber dónde y cómo vive nuestra gente”.

En esta línea, destacó el aporte de la Ley de Vivienda Promovida, que se transformó en un dinamizador del mercado al aumentar la oferta y el stock en un 27%, y recordó que detrás de cada proyecto inmobiliario hay “muchísima inversión pública sosteniendo miles de puestos de trabajo”.

Plan de vivienda

A su vez, reafirmó la importancia de no reducir la política habitacional a nuevas construcciones, sino también apostar a la recuperación del stock existente. “Hay que colocar la mirada patrimonial para no borrar la memoria y la riqueza cultural de las ciudades, y generar más vivienda allí donde hay servicios, donde la ciudad ya está preparada”, dijo.

En ese marco, anunció que el MVOT lanzará una estrategia para que las personas vuelvan a vivir en áreas centrales, con construcción, con refacción y con instrumentos fiscales y dijo que comenzarán por el casco histórico de la Ciudad Vieja.

Y se refirió al sector de la construcción, que involucra más de 27.000 empleos directos., y que es quien define, en muchos casos, “cómo, dónde y en qué condiciones viven las personas”.