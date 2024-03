Nuevo puente en Durazno quedó inhabilitado antes de ser inaugurado

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/alternativadura/status/1772060134585323905&partner=&hide_thread=false #Durazno El jueves 4 de abril se inauguraba el puente Paso del Gordo sobre el arroyo El Cordobés, que une Durazno con Cerro Largo. Tras la creciente de los últimos días “desaparecieron” los accesos al lugar. No se ha informado si la obra de reparación quedará antes de esa fecha. pic.twitter.com/QEUQvKN084 — Alternativa / Radio Durazno (@alternativadura) March 25, 2024

Puente necesario

La construcción de este puente era un viejo reclamo de los vecinos de la zona que fue atendido por el gobierno. Su realización colmaba las expectativas e ilusiones de los residentes. “La inauguración del puente del Paso del Gordo posiblemente no tenga toda la difusión que mereciera, pero con la gente del lugar se pueden producir fenómenos como el que pasó a mí el otro día: me llamó un buen amigo mío y me preguntó si iba a ir a la inauguración del puente del Paso del Gordo”, decía una columna en la web todoelcampo.com.uy dando cuenta de las ilusiones de los pobladores del lugar

Por el momento estas ilusiones se verán frustradas ya que el puente no es utilizable. Será inspeccionado por ingenieros y se realizarán obras para reconstruir los accesos desaparecidos y dotarlos de una fortaleza que no tenían tal como demostró la reciente crecida.

Ahora no se sabe si será inaugurado el 4 de abril.