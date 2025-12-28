Odio a las fiestas: joven detenido por destruir 14 árboles de Navidad y cintas con deseos para 2026

Sucedió en pleno centro de San José de Mayo, en la zona de Batlle y Ordóñez y 25 de Mayo, uno de los puntos de mayor circulación de la ciudad.

14 árboles de madera

Una vecina dio parte a la policía al ver al sujeto ensañado con los árboles de navidad que habían sido concebidos como un espacio de participación ciudadana, permitiendo que vecinos y visitantes colocaran cintas con deseos, disponibles tanto en comercios adheridos como en dependencias de la Intendencia de San José.

Al arribar al lugar, efectivos de la Unidad de Respuesta Policial de San José de Mayo constataron daños en al menos 14 árboles de madera, conocidos como los “Árboles de los Sueños”, colocados en la Peatonal y zonas cercanas.

A pocos metros, encontraron al autor, que no ofreció resistencia ni negó los hechos, por lo que fue trasladado a la comisaría a esperar que la justicia determine su suerte.