Ómnibus con horarios especiales este 24 de diciembre en el área metropolitana

Este martes 24 de diciembre, los ómnibus del sistema urbano y metropolitano circulan con horarios especiales, similares a los de un día festivo. A partir del mediodía, varias líneas comienzan a espaciar sus frecuencias, con menor cantidad de coches en circulación, especialmente en horas de la tarde.
Hacete socio para acceder a este contenido
Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.ASOCIARME
Caras y Caretas Diario
En tu email todos los días
¿Hasta qué hora hay ómnibus?
En Montevideo, las últimas salidas desde las terminales y cabeceras se concentran entre las 19:00 y las 19:30 horas, mientras que en la zona metropolitana y suburbana algunos servicios finalizan incluso antes, dependiendo del recorrido y la empresa.
No habrá servicios nocturnos durante la madrugada del 25.
El transporte público urbano opera con horarios reducidos propios de un día festivo, con servicios que empiezan a disminuir entre las 18:00 y las 19:00 horas, y sin salidas desde terminales principales después de aproximadamente las 19:30 horas, debido a los horarios especiales por Navidad establecidos por la comuna.