Ómnibus con horarios especiales este 24 de diciembre en el área metropolitana

En Montevideo, las últimas salidas desde las terminales y cabeceras se concentran entre las 19:00 y las 19:30 horas, mientras que en la zona metropolitana y suburbana algunos servicios finalizan incluso antes, dependiendo del recorrido y la empresa.

No habrá servicios nocturnos durante la madrugada del 25.

El transporte público urbano opera con horarios reducidos propios de un día festivo, con servicios que empiezan a disminuir entre las 18:00 y las 19:00 horas, y sin salidas desde terminales principales después de aproximadamente las 19:30 horas, debido a los horarios especiales por Navidad establecidos por la comuna.

Consulte aquí los horarios especiales de 24 y 25 de diciembre