Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Sociedad Nochebuena |

Navidad y violencia

Nochebuena sangrienta: tres homicidios en las últimas 24 horas en Montevideo y Canelones

Dos homicidios en Montevideo y uno en Canelones en una Nochebuena marcada por la violencia en varios barrios del área metropolitana.

Dos homicidios en Montevideo y uno en Canelones en una Nochebuena marcada por la violencia.

Dos homicidios en Montevideo y uno en Canelones en una Nochebuena marcada por la violencia.

 captura
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

En un lapso de poco más de 24 horas, en nochebuena, se registraron tres homicidios, dos en Montevideo y uno en el vecino departamento de Canelones; estos hechos que mantienen en alerta a las autoridades policiales. Según confirmaron fuentes de la Policía al medio El Observador, las víctimas fueron hombres asesinados a balazos en distintos barrios del Área Metropolitana.

En dónde fueron los homicidios

El primero de los ataques se produjo en el barrio Piedras Blancas, Montevideo, donde vecinos alertaron por detonaciones y hallaron a un hombre de 48 años con múltiples heridas de arma de fuego. Fue trasladado de urgencia a un centro de salud, donde murió horas más tarde.

Horas después se registró un segundo homicidio también en Montevideo. Las autoridades, siguiendo el protocolo habitual, realizaron peritajes y recabaron testimonios de testigos para intentar determinar el móvil del crimen.

El tercer asesinato ocurrió en Barros Blancos, Canelones, en un hecho de violencia aún bajo investigación. Las primeras informaciones oficiales no descartan vínculos con disputas delictivas o ajustes de cuentas, aunque las indagatorias están en curso.

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar