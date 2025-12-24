Nochebuena sangrienta: tres homicidios en las últimas 24 horas en Montevideo y Canelones

El primero de los ataques se produjo en el barrio Piedras Blancas, Montevideo, donde vecinos alertaron por detonaciones y hallaron a un hombre de 48 años con múltiples heridas de arma de fuego. Fue trasladado de urgencia a un centro de salud, donde murió horas más tarde.

Horas después se registró un segundo homicidio también en Montevideo. Las autoridades, siguiendo el protocolo habitual, realizaron peritajes y recabaron testimonios de testigos para intentar determinar el móvil del crimen.

El tercer asesinato ocurrió en Barros Blancos, Canelones, en un hecho de violencia aún bajo investigación. Las primeras informaciones oficiales no descartan vínculos con disputas delictivas o ajustes de cuentas, aunque las indagatorias están en curso.