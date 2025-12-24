En un lapso de poco más de 24 horas, en nochebuena, se registraron tres homicidios, dos en Montevideo y uno en el vecino departamento de Canelones; estos hechos que mantienen en alerta a las autoridades policiales. Según confirmaron fuentes de la Policía al medio El Observador, las víctimas fueron hombres asesinados a balazos en distintos barrios del Área Metropolitana.
Navidad y violencia
Nochebuena sangrienta: tres homicidios en las últimas 24 horas en Montevideo y Canelones
