Un inesperado episodio sanitario tuvo como protagonista al empresario argentino, Gustavo Scaglione, dueño del canal televisivo Telefe. El hombre sufrió múltiples picaduras de un enjambre de avispas, lo que a la postre le provocó una reacción alérgica severa, según consignó el medio local Cadena del Mar.
Llegó desmayado y en preparo
Dueño de Telefe sufrió grave alergia por picaduras de un enjambre de avispas en José Ignacio
