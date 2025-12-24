Hacete socio para acceder a este contenido

Sociedad picaduras | José Ignacio | grave

Llegó desmayado y en preparo

Dueño de Telefe sufrió grave alergia por picaduras de un enjambre de avispas en José Ignacio

El empresario argentino, Gustavo Scaglione, dueño del canal Telefe, debió ser asistido de urgencia tras sufrir picaduras de avispas en la zona de José Ignacio.

Empresario Gustavo Scaglione sufrió picaduras de avispas.

Por Redacción Caras y Caretas

Un inesperado episodio sanitario tuvo como protagonista al empresario argentino, Gustavo Scaglione, dueño del canal televisivo Telefe. El hombre sufrió múltiples picaduras de un enjambre de avispas, lo que a la postre le provocó una reacción alérgica severa, según consignó el medio local Cadena del Mar.

Empresario argentino llegó desmayado y en preparo

El hombre debió ser trasladado de urgencia a un centro asistencial de Maldonado, donde ingresó con un cuadro grave de salud.

“Vino desmayado en la camioneta con la presión bajísima, menos de siete, en preparo”, explicó el médico Leonardo Falcao, a FM Gente. Detalló que le aplicaron un tratamiento para el shock anafiláctico gracias al que pudieron estabilizarlo “un poco”, gracias a la atención inmediata del personal médico -ante el riesgo que implicaba la reacción alérgica-,

Posteriormente, Scaglione fue derivado a un centro de salud privado para continuar bajo observación médica. Como la evolución fue favorable, en las últimas horas, los médicos resolvieron darle el alta, ya que se encontraba bien y fuera de peligro.

En noviembre, se hizo público un conflicto económico entre Scaglione (representante del Grupo América) y Marcelo Tinelli por deudas, embargos y mensajes amenazantes en redes sociales.

