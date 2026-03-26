Sociedad narco | Operación Anfisbena | Delitos

En Colonia

Operación Anfisbena: 34 condenados por red narco que operaba desde cárceles

La investigación comenzó por un homicidio ocurrido en Colonia el año pasado y permitió desarticular una organización narco que operaba en varios departamentos del país.

 Diego Lafalche / FocoUy
Por Redacción de Caras y Caretas

La Fiscalía Departamental de Colonia de 1º turno obtuvo la condena de 34 personas tras la investigación denominada Operación Anfisbena, iniciada en noviembre de 2025 a partir de un homicidio ocurrido en ese departamento y vinculado al narcotráfico.

La investigación, a cargo de la fiscal Carla Larrosa, permitió desarticular una organización criminal dedicada a la comercialización de estupefacientes que operaba desde distintas unidades penitenciarias. Según la investigación, la estructura era dirigida por una persona privada de libertad y tenía ramificaciones en Colonia, Montevideo, Canelones, Durazno y Río Negro.

El trabajo de la Fiscalía incluyó el análisis de teléfonos celulares incautados y otras actuaciones que permitieron reconstruir el funcionamiento de la organización y su estructura. A partir de esa información se realizaron 31 allanamientos en varios departamentos, lo que derivó en la detención de 38 personas. En los procedimientos se incautaron armas de fuego, municiones, vehículos, dinero y drogas.

Delitos imputados y penas

Como resultado del proceso judicial, se obtuvieron 34 condenas, correspondientes a 31 adultos y también a adolescentes involucrados en la causa. Los delitos imputados incluyen negociación, comercialización, transporte y suministro de estupefacientes —en varios casos agravados por la participación en organización criminal—, así como asistencia al narcotráfico, asociación para delinquir, lavado de activos, tráfico de armas y otros delitos vinculados.

Las penas impuestas para los adultos son mayoritariamente de penitenciaría de cumplimiento efectivo, con condenas que van desde los dos hasta los seis años de prisión.

En el caso de los adolescentes, la Justicia dispuso medidas socioeducativas por un plazo de 12 meses. En algunos casos implican internación en dependencias del INISA y, posteriormente, medidas no privativas de libertad bajo supervisión y acompañamiento del INAU.

Temas

Te puede interesar