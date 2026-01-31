Operativo clásico: controles reforzados y 830 policías

El operativo incluye además el despliegue de personal policial dentro del estadio antes del inicio del partido, tanto para tareas de vigilancia como para el monitoreo de las cámaras instaladas en el Estadio Centenario y su entorno.

En cuanto al ingreso del público, se informó que estarán permitidas banderas de hasta dos por uno, sin mástiles, termos, botellas de hasta 600 mililitros, radios con pilas pequeñas y mochilas pequeñas.

Objetos prohibidos

Entre los objetos prohibidos se encuentran todo tipo de fuegos y bengalas, banderas con mástiles o de mayor tamaño, tapatribunas, bebidas alcohólicas, envases de vidrio y cualquier elemento que pueda provocar daño o ser utilizado con ese fin.

Finalmente, se indicó que el jefe del operativo tiene la potestad de evaluar situaciones vinculadas al uso de pirotecnia y que, en coordinación con el árbitro Esteban Ostojich, podrá disponer la demora o la paralización del partido si la situación así lo requiere.