Sociedad

Seguridad

Operativo clásico: controles reforzados y 830 policías

El Ministerio del Interior tendrá 340 efectivos en el entorno del estadio. Habrá anillos perimetrales, inspecciones reiteradas y reglas estrictas de ingreso.

Habrá un fuerte operativo de seguridad en el clásico a jugarse en el Centenario.
El Ministerio del Interior brindó detalles del operativo de seguridad previsto para el clásico entre Peñarol y Nacional que se disputará este domingo en el Estadio Centenario. El dispositivo comenzó el miércoles por la noche con tareas de patrullaje y retoma medidas ya aplicadas en instancias anteriores, como la final del campeonato uruguayo.

Según lo informado, el operativo contará con 830 efectivos policiales en total, de los cuales 340 estarán desplegados en el entorno del Centenario. La mayor parte del personal se ubicará en las afueras del escenario deportivo, donde se establecerán diferentes anillos perimetrales con controles sucesivos.

Los detalles

La jefatura del operativo estará a cargo de Kerman Da Rosa, quien detalló las medidas adoptadas en una conferencia de prensa realizada en el Ministerio del Interior. Entre los cambios implementados se encuentra el incremento de las inspecciones de seguridad, que se realizarán de forma reiterada y no en una única instancia.

El operativo incluye además el despliegue de personal policial dentro del estadio antes del inicio del partido, tanto para tareas de vigilancia como para el monitoreo de las cámaras instaladas en el Estadio Centenario y su entorno.

En cuanto al ingreso del público, se informó que estarán permitidas banderas de hasta dos por uno, sin mástiles, termos, botellas de hasta 600 mililitros, radios con pilas pequeñas y mochilas pequeñas.

Objetos prohibidos

Entre los objetos prohibidos se encuentran todo tipo de fuegos y bengalas, banderas con mástiles o de mayor tamaño, tapatribunas, bebidas alcohólicas, envases de vidrio y cualquier elemento que pueda provocar daño o ser utilizado con ese fin.

Finalmente, se indicó que el jefe del operativo tiene la potestad de evaluar situaciones vinculadas al uso de pirotecnia y que, en coordinación con el árbitro Esteban Ostojich, podrá disponer la demora o la paralización del partido si la situación así lo requiere.

