El Ministerio del Interior brindó detalles del operativo de seguridad previsto para el clásico entre Peñarol y Nacional que se disputará este domingo en el Estadio Centenario. El dispositivo comenzó el miércoles por la noche con tareas de patrullaje y retoma medidas ya aplicadas en instancias anteriores, como la final del campeonato uruguayo.
Seguridad
Operativo clásico: controles reforzados y 830 policías
El Ministerio del Interior tendrá 340 efectivos en el entorno del estadio. Habrá anillos perimetrales, inspecciones reiteradas y reglas estrictas de ingreso.