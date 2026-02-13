OSE comunica cortes programados en el suministro de agua potable para Montevideo y Colonia

La Administración de las Obras Sanitarias del Estado (OSE) informó sobre la interrupción del servicio de agua potable que afectará a diversos barrios de la capital y a una zona específica de Colonia del Sacramento durante la jornada de este viernes. Según el aviso oficial emitido por la empresa estatal, las maniobras de mantenimiento y mejora de la red provocarán cortes que se extenderán por varias horas dependiendo de la localidad.