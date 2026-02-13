Hacete socio para acceder a este contenido

OSE  | agua potable |

Mantenimiento

OSE comunica cortes programados en el suministro de agua potable para Montevideo y Colonia

OSE señala que las maniobras de mantenimiento y mejora de la red provocarán cortes que se extenderán por varias horas dependiendo de la localidad.

OSE emitió comunicado por cortes. 

 FocoUy
La Administración de las Obras Sanitarias del Estado (OSE) informó sobre la interrupción del servicio de agua potable que afectará a diversos barrios de la capital y a una zona específica de Colonia del Sacramento durante la jornada de este viernes. Según el aviso oficial emitido por la empresa estatal, las maniobras de mantenimiento y mejora de la red provocarán cortes que se extenderán por varias horas dependiendo de la localidad.

¿Cómo serán los cortes?

En la ciudad de Montevideo, la afectación comenzó a las 00:30 horas y se prevé que el servicio se restablezca paulatinamente a partir de las 05:00 horas. Las zonas comprendidas en este cronograma incluyen los barrios de Colón, Lezica, Sayago, y el área delimitada por la Rambla costanera, la avenida Álvarez y Yamandú. Asimismo, se verán afectados los perímetros de José B. y Ordóñez, María de Raffo, y las avenidas Millán y Garzón.

Por su parte, en Colonia del Sacramento se ha programado un corte de menor duración que tendrá lugar entre las 09:00 y las 11:00 horas. Esta interrupción afectará específicamente a los usuarios residentes en la zona de Armonía Sommer, dentro del Fraccionamiento Fermani.

Ante la posibilidad de que se registren fenómenos de turbiedad una vez restablecido el servicio, o en caso de que la falta de suministro persista más allá de los horarios estipulados, el ente estatal recuerda a la población que los canales de comunicación para reclamos se mantienen activos de forma permanente. Los usuarios pueden contactarse a través de la línea 0800 1871 o mediante el número *1871, el cual es gratuito desde dispositivos móviles.

