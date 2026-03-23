Intendencia de Montevideo presentó su plan para el cuidado del agua

Posteriormente, en un segundo panel se presentaron experiencias de ciudades de la región en materia de gestión del agua, promoviendo el intercambio de buenas prácticas y la cooperación entre gobiernos locales.

Esta instancia fue valorada como una oportunidad para reflexionar sobre el agua como una infraestructura ambiental estratégica y fundamental para el desarrollo sostenible de las ciudades.

Estrategia de protección

El plan presentado establece una estrategia orientada a la protección y recuperación de los sistemas hídricos en Montevideo. Para ello, incorpora herramientas de monitoreo ambiental, acciones de restauración de ecosistemas, planificación territorial y mecanismos de participación ciudadana, en línea con los principios de la gestión integrada de los recursos hídricos.

Entre sus objetivos se encuentran la protección, recuperación y el fortalecimiento de la calidad del agua mediante tecnología y participación ciudadana; la generación de conocimiento sobre aguas subterráneas; el control y la vigilancia ambiental para prevenir la contaminación.

A su vez, la promoción de información ambiental abierta y accesible; la integración del agua en la planificación territorial y la acción climática; y el impulso de la educación ambiental y la participación comunitaria.