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Sociedad

cuidando el recurso

Intendencia de Montevideo presentó su plan para el cuidado del agua

El plan de la Intendencia fue presentado en el marco del Día Mundial del Agua; propone una estrategia para proteger y recuperar los sistemas hídricos.

La Junta Departamental fue escenario de la presentación del plan.

La Junta Departamental fue escenario de la presentación del plan.

 Intendencia de Montevideo
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Por Redacción Caras y Caretas

En el marco del Día Mundial del Agua, la Intendencia de Montevideo (IM) presentó el plan para el cuidado de este recurso. Esta iniciativa establece una estrategia orientada a la protección y recuperación de los sistemas hídricos en el departamento, incorporando herramientas de monitoreo ambiental, acciones de restauración de ecosistemas, planificación territorial y mecanismos de participación ciudadana.

Leonardo Herou, director del Departamento de Desarrollo Ambiental de la Intendencia, subrayó que Montevideo "tiene que asumir un compromiso fuerte con los desafíos ambientales y climáticos que tenemos a nivel global, que nos alcanzan y a los que debemos dar respuesta desde las políticas públicas”.

Durante la presentación, efectuada en la sede de la Junta Departamental, se dio a conocer el Plan Montevideo por el Cuidado del Agua, con exposiciones técnicas y aportes desde el ámbito académico que profundizaron en la necesidad de abordar la gestión hídrica desde una perspectiva integral.

Posteriormente, en un segundo panel se presentaron experiencias de ciudades de la región en materia de gestión del agua, promoviendo el intercambio de buenas prácticas y la cooperación entre gobiernos locales.

Esta instancia fue valorada como una oportunidad para reflexionar sobre el agua como una infraestructura ambiental estratégica y fundamental para el desarrollo sostenible de las ciudades.

Estrategia de protección

El plan presentado establece una estrategia orientada a la protección y recuperación de los sistemas hídricos en Montevideo. Para ello, incorpora herramientas de monitoreo ambiental, acciones de restauración de ecosistemas, planificación territorial y mecanismos de participación ciudadana, en línea con los principios de la gestión integrada de los recursos hídricos.

Entre sus objetivos se encuentran la protección, recuperación y el fortalecimiento de la calidad del agua mediante tecnología y participación ciudadana; la generación de conocimiento sobre aguas subterráneas; el control y la vigilancia ambiental para prevenir la contaminación.

A su vez, la promoción de información ambiental abierta y accesible; la integración del agua en la planificación territorial y la acción climática; y el impulso de la educación ambiental y la participación comunitaria.

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