En el marco del Día Mundial del Agua, la Intendencia de Montevideo (IM) presentó el plan para el cuidado de este recurso. Esta iniciativa establece una estrategia orientada a la protección y recuperación de los sistemas hídricos en el departamento, incorporando herramientas de monitoreo ambiental, acciones de restauración de ecosistemas, planificación territorial y mecanismos de participación ciudadana.
cuidando el recurso
Intendencia de Montevideo presentó su plan para el cuidado del agua
El plan de la Intendencia fue presentado en el marco del Día Mundial del Agua; propone una estrategia para proteger y recuperar los sistemas hídricos.