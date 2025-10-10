OSE construirá planta de tratamiento de aguas residuales en Juan Lacaze

El acuerdo con la intendencia, que trabajará en los pavimentos, posibilitará mejorar la calidad de vida de los vecinos de Juan Lacaze y consolidar un modelo de gestión basado en la organización interinstitucional, resaltó Ferreri.

Embed - Declaraciones del presidente de OSE, Pablo Ferreri

Obras de saneamiento en Colonia registran un avance de 89%

En otro orden, el titular de OSE informó que la obra de saneamiento en la costanera de Colonia del Sacramento registra un avance del 89%. Su concreción modernizará la red para beneficio de cientos de familias de la ciudad.

El proyecto contempla la sustitución del colector y la instalación de nuevas tuberías, además del traslado de conexiones domiciliarias, la resolución de interferencias con otros servicios y la posterior conformación de la capa de rodadura con suelo de cemento. La inversión asciende a US$ 1.500.000.

En esta etapa, se trabaja en la base del pavimento, las terminaciones de cámaras y registros, el reacomodo de veredas y la limpieza general del área.

Por otra parte, Ferreri informó que se están culminando las obras en la usina de Colonia de Sacramento, que insumirán una inversión de US$ 800 mil y permitirán mantener la calidad del servicio.