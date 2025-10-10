El directorio de OSE se reunió con el intendente de Colonia, Guillermo Rodríguez. En ese departamento, anunció la construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales en Juan Lacaze. Las obras, cuyo costo estimado será de US$ 8 millones, permitirán el funcionamiento de la red de saneamiento y completar un circuito que cubrirá más del 60% de la ciudad.
Inversión de 8 millones de dólares
OSE construirá planta de tratamiento de aguas residuales en Juan Lacaze
Es una "obra clave para avanzar en la red de saneamiento y solucionar los problemas de la zona" de Juan Lacaze, explicó el presidente de OSE, Pablo Ferreri.