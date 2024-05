Otro menor fue baleado y se mantiene la tendencia de uno por mes

El adolescente fue trasladado a la policlínica de Malinas donde le constaron herida de arma de fuego en el abdomen y en una pierna.

La madre del menor dijo al ser entrevistada por Canal 4 que el adolescente había ido a visitar a su tía y que cuando estaba volvendo a su casa lo atacaron. Y que llegó a ver a cuatro personas que estaban con armas de fuego antes de que le comenzaran a disparar.

Según su relato, el adolescente se asustó y se dio vuelta para salir corriendo y entrar nuevamente a lo de su tía, pero en ese momento lo atacaron.

La semana pasada un niño de 4 añosresultó herido de bala en Piedras Blancas.

Un menor herido de bala por mes

Aumentó la cantidad de niños heridos de bala que llegan al Hospital Pereira Rossel y los servicios se ven exigidos. Reciben al menos un niño baleado por mes expresó el director del Hospital Pediátrico, Álvaro Galiana.

“Es algo que nos preocupa muchísimo”, aseguró Galiana. Además, indicó que requiere una disponibilidad de un block quirúrgico que los atienda inmediatamente a un paciente que en general es “niño grave”.

“Y todo lo que implica de estrés y de exigencia del servicio al hospital, porque primero no estamos acostumbrados y segundo cuando ocurren estas cosas empieza a haber movimiento allí de gente que pregunta por el niño y no sabemos quiénes son, si están vinculados al problema de que el niño diga quién le tiró y quién no le tiró, de dónde vino”, explicó el director.

“Antes era excepcional de dos o tres casos de niños con balas en el año, y hoy por mes tenemos siempre algún niño baleado”, afirmó.