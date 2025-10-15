Hacete socio para acceder a este contenido

Sociedad Pablo Laurta | homicidio | plan

Repudiable

Pablo Laurta: el sospechoso del triple homicidio habló y justificó los asesinatos

En medio de la conmoción por los dos femicidios y el asesinato del remisero, Pablo Laurta rompió el silencio para justificar los crímenes.

Por Redacción Caras y Caretas

En un importante desarrollo del caso que ha conmocionado a Argentina y Uruguay, Pablo Laurta, el principal sospechoso de un triple homicidio, fue trasladado durante la madrugada de este miércoles desde la comisaría de Gualeguaychú hacia la sede judicial en Concordia, provincia de Entre Ríos. Laurta comparecerá ante las autoridades para prestar declaración indagatoria por los crímenes que se le imputan.

El traslado se realizó bajo un fuerte operativo de seguridad. Al ser consultado por la prensa local alrededor de las 06:00 horas, Laurta se limitó a realizar una breve pero impactante declaración ante el micrófono de Canal 9 Litoral: "Todo fue por justicia".

Hipótesis de "Plan Criminal"

El caso ha sido calificado por las autoridades como un acto premeditado. El ministro de Seguridad de la provincia de Entre Ríos, Néstor Roncaglia, afirmó este martes que Laurta "manejó todas las variables" y siguió un "plan criminal" meticulosamente elaborado desde su salida de Uruguay, destacando la "mentalidad metódica" del sospechoso.

Laurta fue detenido el domingo por la Policía de Entre Ríos. La captura ocurrió luego de que presuntamente asesinara en Córdoba a su expareja y a su exsuegra, llevándose después a su hijo de 5 años con la aparente intención de huir a Uruguay. A estos dos crímenes se suma la "firme presunción" de las autoridades de que el detenido también habría asesinado a un chofer de Uber que le brindó traslado durante su periplo.

