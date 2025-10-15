Pablo Laurta: el sospechoso del triple homicidio habló y justificó los asesinatos

Laurta fue detenido el domingo por la Policía de Entre Ríos. La captura ocurrió luego de que presuntamente asesinara en Córdoba a su expareja y a su exsuegra, llevándose después a su hijo de 5 años con la aparente intención de huir a Uruguay. A estos dos crímenes se suma la "firme presunción" de las autoridades de que el detenido también habría asesinado a un chofer de Uber que le brindó traslado durante su periplo.