El ministro de Seguridad y Justicia de Entre Ríos (Argentina), Néstor Roncaglia, aseguró este martes en conferencia de prensa que creen "en un 99%" que el cuerpo desmembrado encontrado en la ciudad entrerriana de Concordia pertenece al remisero Martín Sebastián Palacio, de 49 años, quien estaba desaparecido tras haber llevado al uruguayo Pablo Laurta.
"Una verdadera mente criminal metódica"
Sospechan que Pablo Laurta mató y desmembró al remisero para ocultar rastros de su huída
La Policía argentina sospecha que el doble femicida, Pablo Laurta, asesinó y desmembró al remisero Martín Palacio "para ocultar lo que iba a hacer después".