Sospechan que Pablo Laurta mató y desmembró al remisero para ocultar rastros de su huída

remisero-1024x683

El siniestro plan de Pablo Laurta

El ministro agregó que los investigadores presumen que Laurta asesinó a Palacio "para ocultar lo que iba a hacer después".

Laurta fue detenido en un hotel de Gualeguaychú, cuando se encontraba con su hijo, menos de una hora antes del cruce previsto hacia Uruguay. "Hoy está detenido, sometido a la Justicia, y va a tener que pagar por sus actos criminales", apuntó Roncaglia.

Según el ministro, "estamos ante una verdadera mente criminal metódica", que planificó cada paso y actuó con plena conciencia de los delitos. El jerarca entrerriano detalló que Laurta "estuvo diez días practicando cómo manejar un kayak" para cruzar el río Uruguay y que alquiló una cabaña donde dejó su auto particular, escondiendo luego la embarcación en un monte de Puerto Yeruá.

En la habitación del hotel donde fue detenido Laurta, la Policía incautó una pistola Bersa calibre .380 que está a nombre del detenido y, sospecha la Policía, fue usada en los tres homicidios.