Sociedad Pablo Laurta | remisero | Policía

"Una verdadera mente criminal metódica"

Sospechan que Pablo Laurta mató y desmembró al remisero para ocultar rastros de su huída

La Policía argentina sospecha que el doble femicida, Pablo Laurta, asesinó y desmembró al remisero Martín Palacio "para ocultar lo que iba a hacer después".

Remisero Martín Sebastián Palacio, presuntamente asesinado por Pablo Laurta. 
Por Redacción Caras y Caretas

El ministro de Seguridad y Justicia de Entre Ríos (Argentina), Néstor Roncaglia, aseguró este martes en conferencia de prensa que creen "en un 99%" que el cuerpo desmembrado encontrado en la ciudad entrerriana de Concordia pertenece al remisero Martín Sebastián Palacio, de 49 años, quien estaba desaparecido tras haber llevado al uruguayo Pablo Laurta.

El remise de Palacios había sido hallado incendiado el pasado jueves en la provincia de Córdoba, a pocas cuadras del lugar donde ocurrió el doble femicidio (de su expareja y su exsuegra) por el que es acusado Laurta, además de secuestrar a su hijo de 5 años en Córdoba.

Los tatuajes hallados en los restos coinciden con los del remisero, aunque la confirmación oficial se dará tras la autopsia. "En un 99% creemos que es Martín y en un rato se va a realizar la autopsia", expresó Roncaglia, refiriéndose al cuerpo del remisero encontrado ayer en Concordia.

El siniestro plan de Pablo Laurta

El ministro agregó que los investigadores presumen que Laurta asesinó a Palacio "para ocultar lo que iba a hacer después".

Laurta fue detenido en un hotel de Gualeguaychú, cuando se encontraba con su hijo, menos de una hora antes del cruce previsto hacia Uruguay. "Hoy está detenido, sometido a la Justicia, y va a tener que pagar por sus actos criminales", apuntó Roncaglia.

Según el ministro, "estamos ante una verdadera mente criminal metódica", que planificó cada paso y actuó con plena conciencia de los delitos. El jerarca entrerriano detalló que Laurta "estuvo diez días practicando cómo manejar un kayak" para cruzar el río Uruguay y que alquiló una cabaña donde dejó su auto particular, escondiendo luego la embarcación en un monte de Puerto Yeruá.

En la habitación del hotel donde fue detenido Laurta, la Policía incautó una pistola Bersa calibre .380 que está a nombre del detenido y, sospecha la Policía, fue usada en los tres homicidios.

