peajes | tarifas |

Desde este viernes 12

¿Cuáles son las nuevas tarifas de los peajes?

Las nuevas tarifas de los peajes rigen desde las 0 horas de este viernes 12 de diciembre e incluyen aumentos para todas las categorías de vehículos.

Rigen nuevas tarifas en los peajes.

 Archivo
Por Redacción Caras y Caretas

Desde la hora cero de este viernes 12 de diciembre están vigentes las nuevas tarifas de peaje en todo el país. El ajuste, que incluye IVA, afecta a todos los tipos de vehículo y puestos de recaudación operados por los concesionarios del Ministerio de Transporte y Obras Públicas.

* Los valores son variables, de acuerdo al tipo de transporte y al método de pago.

Las nuevas tarifas de los peajes por categoría

- Autos y camionetas: $ 190 (básica), $ 162 (Telepeaje) y $ 207 a través del cobro por el Sistema Único de Cobro de Ingresos Vehiculares (Sucive).

- Tractores sin semirremolque y ómnibus de hasta 25 pasajeros: $190 (básica), $162 (Telepeaje) y $207 (Sucive).

- Vehículos de carga y ómnibus de hasta tres ejes y seis ruedas, ómnibus de más de 25 pasajeros y equipos de tres ejes y más de seis ruedas: $255 (básica), $217 (Telepeaje) y $278 (Sucive).

- Vehículos de cuatro o más ejes: $521(básica), $443 (Telepeaje) y $568 (Sucive).

- Tri trenes de mayor tamaño: $871 (básica), $741 (Telepeaje) y $950 (Sucive).

