¿Cuáles son las nuevas tarifas de los peajes?

Desde la hora cero de este viernes 12 de diciembre están vigentes las nuevas tarifas de peaje en todo el país. El ajuste, que incluye IVA, afecta a todos los tipos de vehículo y puestos de recaudación operados por los concesionarios del Ministerio de Transporte y Obras Públicas.
Hacete socio para acceder a este contenido
Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.ASOCIARME
Caras y Caretas Diario
En tu email todos los días
* Los valores son variables, de acuerdo al tipo de transporte y al método de pago.
Las nuevas tarifas de los peajes por categoría
- Autos y camionetas: $ 190 (básica), $ 162 (Telepeaje) y $ 207 a través del cobro por el Sistema Único de Cobro de Ingresos Vehiculares (Sucive).
- Tractores sin semirremolque y ómnibus de hasta 25 pasajeros: $190 (básica), $162 (Telepeaje) y $207 (Sucive).
- Vehículos de carga y ómnibus de hasta tres ejes y seis ruedas, ómnibus de más de 25 pasajeros y equipos de tres ejes y más de seis ruedas: $255 (básica), $217 (Telepeaje) y $278 (Sucive).
- Vehículos de cuatro o más ejes: $521(básica), $443 (Telepeaje) y $568 (Sucive).
- Tri trenes de mayor tamaño: $871 (básica), $741 (Telepeaje) y $950 (Sucive).