Pese a cierta mejoría hay preocupación en Salto por la actividad comercial

Estos sufrieron durante la pandemia (de covid-19), y aunque luego de esta volvieron a abrir sus puertas, “con la diferencia cambiaria sufrieron muchísimo. Por ejemplo, hoteles en Termas del Daimán que en fechas puntuales como Semana Santa o vacaciones de julio, tenían una ocupación del 100% dos meses antes, ahora esa situación no se está dando. No está llegando ni siquiera el 100% ocupación sobre la fecha, lo cual es muy preocupante”.

A los comerciantes salteños les preocupa la definición de políticas de frontera y por eso, aprovechando los tiempos electorales, entienden necesario que “todos los candidatos presidenciales tengan dentro de su plan de gobierno un capítulo dedicado a políticas de fronteras”.

“Llamamos así a las medidas que puede llegar a tomar el gobierno para de alguna manera amortiguar la diferencia cambiaria y que el consumidor local decide hacer su compra aquí”, explicó. Estas pueden ser, por ejemplo, “el descuento de Imesi y en las naftas, ya que es un disparador para el consumidor, porque si la nafta conviene del otro lado, la persona va a cargar combustible y ya hace el resto del surtido de supermercado, farmacia y demás. Es un descuento muy importante para nosotros”.

Otra medida importante, destacó, con “las campañas que está haciendo el BROU con su tarjeta en los sectores más afectados, supermercados, farmacias y demás”.

“Esto viene, de alguna manera, dando un empujón y tenemos una herramienta de competitividad en precios”, sostuvo. No obstante precisó que “se ha tomado alguna medida del gobierno, por ejemplo la exoneración de algunos aportes y demás, que no terminan impactando porque nosotros lo que necesitamos es vender, si no tenemos venta por más que se exoneren aportes y demandas no tenemos cómo pagarlo”.

Comercio pide medidas

En el camino de buscar medidas de competitividad los comerciantes, agregó Luzardo, “estamos dispuestos a hacer un sacrificio para que ese descuento no sea 100% de parte del Estado, pero está bueno que el Estado acompañe con esa medida”.

Respecto a la situación del empleo en el departamento, recordó que en 2023 Salto llegó a ser el departamento con el mayor desempleo, alcanzando casi un 15%. Por suerte en el 2024 se viene revirtiendo esa situación. Estamos cerca de un 11% y eso se corresponde claramente con el incremento que ha tenido el comercio en estos meses”.

En resumen, para Luzardo la situación “es buena, pero perdimos demasiada venta en estos dos años anteriores y nos falta mucho por recuperar”.

“Seguimos con caídas de 30, de 40% y hoy por hoy estamos con aumentos de ocho o 10%. O sea, tenemos mucho por recuperar todavía”, agregó.

Y aclaró que “sigue siendo bastante preocupante la situación y sobre todo hay una sensación de incertidumbre porque en la medida que el dólar blue va subiendo el consumidor vuelve a ir a Argentina. Uno no puede proyectar inversiones porque hay mucha incertidumbre. Entonces es bastante preocupante en función de lo que va a pasar con Argentina. Dependemos mucho de la situación económica de ese país.