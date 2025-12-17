Sorteo: 700 contribuyentes serán exonerados de tributos en 2026

700 cuentas accederán al beneficio

Las 700 cuentas sorteadas accederán automáticamente a la exoneración total del pago de estos tributos durante todo 2026, sin necesidad de realizar ningún trámite adicional. El beneficio se verá reflejado directamente en las próximas facturas.

Los resultados del sorteo pueden consultarse a través de la web y las redes sociales de la Intendencia. Además, cada beneficiaria y beneficiario recibirá una notificación por correo postal en su domicilio.

Se considera buena pagadora o buen pagador a la persona que haya abonado en fecha todas las obligaciones exigibles durante los doce meses previos al sorteo y que no registre deudas impagas en ese período, aun cuando estas hubieran estado convenidas.

Para consultas, las y los contribuyentes pueden comunicarse al WhatsApp 099 019 500.