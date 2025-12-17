Sorteo: 700 contribuyentes serán exonerados de tributos en 2026

La Intendencia de Montevideo realizó este martes 16 de diciembre el Sorteo Anual de Buenas y Buenos Pagadores 2025, mediante el cual 700 contribuyentes accederán a la exoneración del 100% de tributos departamentales durante todo el año 2026. Un beneficio estimulante para los contribuyentes.
Hacete socio para acceder a este contenido
Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.ASOCIARME
Caras y Caretas Diario
En tu email todos los días
La instancia se llevó a cabo en la sala Azul del edificio sede, ante escribanas públicas, y contó con la presencia de autoridades y funcionarias del Departamento de Recursos Financieros y de Administración de Ingresos.
En el sorteo principal fueron premiadas 500 cuentas de contribuyentes cumplidores de la Contribución Inmobiliaria urbana y rural, la Tasa General y la Tarifa de Saneamiento. A su vez, se realizó un sorteo adicional que benefició a 200 contribuyentes que optan por recibir sus facturas por correo electrónico.
700 cuentas accederán al beneficio
Las 700 cuentas sorteadas accederán automáticamente a la exoneración total del pago de estos tributos durante todo 2026, sin necesidad de realizar ningún trámite adicional. El beneficio se verá reflejado directamente en las próximas facturas.
Los resultados del sorteo pueden consultarse a través de la web y las redes sociales de la Intendencia. Además, cada beneficiaria y beneficiario recibirá una notificación por correo postal en su domicilio.
Se considera buena pagadora o buen pagador a la persona que haya abonado en fecha todas las obligaciones exigibles durante los doce meses previos al sorteo y que no registre deudas impagas en ese período, aun cuando estas hubieran estado convenidas.
Para consultas, las y los contribuyentes pueden comunicarse al WhatsApp 099 019 500.