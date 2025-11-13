Poder Ejecutivo propone que compras estatales sean accesibles para pymes

El Poder Ejecutivo propone que las adquisiciones públicas apoyen el desarrollo de Uruguay y sean accesibles para las pymes, aseguró el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, en la apertura de las VII Jornadas Técnicas de Compras Estatales, las cuales fueron organizadas nuevamente tras seis años, recordó el jerarca.
La importancia de las Jornadas Técnicas
Los participantes de las jornadas técnicas organizadas por la Agencia Reguladora de Compras Estatales (ARCE) son el motor central de la Administración Pública, ya que integran una herramienta capaz de construir políticas destinadas a generar bienestar social, económico y ambiental, a través de mecanismos de adquisición pública de bienes y servicios y optimización de recursos, destacó Sánchez.
Señaló que el Gobierno apoya, bajo el liderazgo de ARCE, el desarrollo de Uruguay mediante las compras públicas. La concepción básica de un Estado que compra “bueno, bonito y barato” debe incorporar una perspectiva más amplia, en el marco de un proyecto del Gobierno nacional. “Eso implica pensar en el desarrollo económico, social, productivo y sustentable”, manifestó el secretario presidencial.
Sánchez afirmó que las referidas adquisiciones deben sumar la visión que conlleve un desarrollo armónico de la sociedad y considere tópicos como la sustentabilidad, el desarrollo de pequeñas y medianas empresas, y las políticas de género, entre otros.
Las compras estatales en cifras
Recordó que las compras estatales representan el 13% del producto bruto interno (PBI) e inciden en gran medida en la diversificación de la matriz productiva: la posibilidad de abrir a pequeñas y medianas empresas o economías sociales y solidarias la participación más justa en estos procesos. Enfatizó que eso implica construir reserva de mercado para el desarrollo nacional y diversificado.
Más de 119.000 adjudicaciones son publicadas al año en las páginas de la ARCE, según datos que aportó el organismo en el inicio de las jornadas.
Hay más de 55.000 proveedores activos en el Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE), de los cuales el 95% son empresas nacionales.
Plan Estratégico de ARCE
La directora de la ARCE, Isis Burguez, explicó que fueron convocados para el evento los compradores de toda la Administración Pública, los proveedores del Estado y autoridades nacionales, así como del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), que apoyan a la ARCE.
Indicó que la actividad está incluida en el Plan Estratégico 2025-2030 del organismo, operativo desde el 1° de marzo hasta el 28 de febrero de 2030.
Se basa en cuatro ejes:
* Desarrollo y consolidación el Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas (SNCP).
* Sostenibilidad, innovación y desarrollo de las adquisiciones.
* Profesionalización del comprador público.
* Transparencia, integridad y rendición de cuentas.