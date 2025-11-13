Poder Ejecutivo propone que compras estatales sean accesibles para pymes

Sánchez afirmó que las referidas adquisiciones deben sumar la visión que conlleve un desarrollo armónico de la sociedad y considere tópicos como la sustentabilidad, el desarrollo de pequeñas y medianas empresas, y las políticas de género, entre otros.

Embed - Palabras del secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez

Las compras estatales en cifras

Recordó que las compras estatales representan el 13% del producto bruto interno (PBI) e inciden en gran medida en la diversificación de la matriz productiva: la posibilidad de abrir a pequeñas y medianas empresas o economías sociales y solidarias la participación más justa en estos procesos. Enfatizó que eso implica construir reserva de mercado para el desarrollo nacional y diversificado.

Más de 119.000 adjudicaciones son publicadas al año en las páginas de la ARCE, según datos que aportó el organismo en el inicio de las jornadas.

Hay más de 55.000 proveedores activos en el Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE), de los cuales el 95% son empresas nacionales.

Embed - Audiovisual institucional de ARCE

Plan Estratégico de ARCE

La directora de la ARCE, Isis Burguez, explicó que fueron convocados para el evento los compradores de toda la Administración Pública, los proveedores del Estado y autoridades nacionales, así como del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), que apoyan a la ARCE.

Indicó que la actividad está incluida en el Plan Estratégico 2025-2030 del organismo, operativo desde el 1° de marzo hasta el 28 de febrero de 2030.

Se basa en cuatro ejes:

* Desarrollo y consolidación el Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas (SNCP).

* Sostenibilidad, innovación y desarrollo de las adquisiciones.

* Profesionalización del comprador público.

* Transparencia, integridad y rendición de cuentas.