Hubo una intensa movilización policial en Colonia tras registrarse un motín y la fuga de un interno en la Unidad N° 14 "Piedras de los Indios" la noche del domingo 4 de enero. Los incidentes comenzaron alrededor de las 21:00 horas y demandó la intervención de diversas unidades de la Jefatura de Policía de Colonia para restablecer el orden.
Unidad N° 14
Policía de Colonia recapturó a hombre que fugó tras un motín en la cárcel de Piedras de los Indios
Los incidentes en la cárcel de Colonia ocurrieron el 4 de enero de noche. Tras controlar el motín, el hombre fugado fue detenido por la Policía en Ruta 21.