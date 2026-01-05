Hacete socio para acceder a este contenido

Sociedad Colonia | cárcel | Policía

Unidad N° 14

Policía de Colonia recapturó a hombre que fugó tras un motín en la cárcel de Piedras de los Indios

Los incidentes en la cárcel de Colonia ocurrieron el 4 de enero de noche. Tras controlar el motín, el hombre fugado fue detenido por la Policía en Ruta 21.

Roturas en la cárcel de Colonia tras el motín.

Por Redacción Caras y Caretas

Hubo una intensa movilización policial en Colonia tras registrarse un motín y la fuga de un interno en la Unidad N° 14 "Piedras de los Indios" la noche del domingo 4 de enero. Los incidentes comenzaron alrededor de las 21:00 horas y demandó la intervención de diversas unidades de la Jefatura de Policía de Colonia para restablecer el orden.

En ese sentido, tras constatar la violenta situación, se activó rápidamente un protocolo de emergencia que involucró a un importante número de efectivos para neutralizar el motín: del Grupo de Reserva Táctica (GRT), del Programa de Alta Dedicación Operativa (PADO), de la Dirección de Investigaciones Departamental (DID), de la Brigada de Seguridad Rural (BDSR), de la Brigada Departamental Antidrogas (BDA) y de la Comisaría Especializada en Violencia Doméstica y Género (CEVDG)

El lugar del motín en la cárcel de Colonia

El foco de conflicto se originó en uno de los módulos del centro penitenciario Piedra de los Indios, donde se encuentran alojadas 29 personas privadas de libertad.

Según las autoridades del Ministerio del Interior, "los internos provocaron daños de entidad en la estructura, constatándose la rotura de vidrios y rejas".

En medio del desorden, un hombre privado de libertad logró evadir los controles y darse a la fuga del recinto penitenciario.

Mientras un equipo aseguraba el perímetro de la unidad para evitar nuevas fugas y normalizar la convivencia interna, otros móviles iniciaron un rastrillaje por las zonas aledañas.

Fue así que sobre las 22:30 horas, el fugitivo fue interceptado y recapturado a la altura del kilómetro 180 de la Ruta 21.

Desde la Jefatura de Policía de Colonia destacaron la coordinación y el trabajo en equipo de las distintas dependencias; y el operativo combinado que permitió cumplir con el doble objetivo de restaurar la normalidad dentro del módulo afectado y capturar al hombre fugado.

