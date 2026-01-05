Policía de Colonia recapturó a hombre que fugó tras un motín en la cárcel de Piedras de los Indios

Según las autoridades del Ministerio del Interior, "los internos provocaron daños de entidad en la estructura, constatándose la rotura de vidrios y rejas".

En medio del desorden, un hombre privado de libertad logró evadir los controles y darse a la fuga del recinto penitenciario.

Mientras un equipo aseguraba el perímetro de la unidad para evitar nuevas fugas y normalizar la convivencia interna, otros móviles iniciaron un rastrillaje por las zonas aledañas.

Fue así que sobre las 22:30 horas, el fugitivo fue interceptado y recapturado a la altura del kilómetro 180 de la Ruta 21.

Desde la Jefatura de Policía de Colonia destacaron la coordinación y el trabajo en equipo de las distintas dependencias; y el operativo combinado que permitió cumplir con el doble objetivo de restaurar la normalidad dentro del módulo afectado y capturar al hombre fugado.