Policía intensifica controles de seguridad en Montevideo ante festividades de fin de año

En el marco de las celebraciones de fin de año, la Policía Nacional ha iniciado un despliegue de operativos especiales en diversos sectores de Montevideo. La estrategia consiste en la implementación de puntos de control dinámicos destinados a la inspección de vehículos y personas, con el fin de prevenir delitos durante las festividades.
La ejecución de estos dispositivos está a cargo de una acción coordinada entre la Jefatura de Policía de Montevideo, la Dirección Nacional Guardia Republicana y la Dirección General del Centro Comando Unificado, según informó el Ministerio del Interior. Esta última participa activamente a través de la Dirección del Área de Emergencias, encargada de la Central de Operaciones, y la Dirección de Videovigilancia, Analítica y Relevamiento Urbano, que brinda soporte técnico mediante el monitoreo de cámaras.
El operativo integra recursos humanos y logísticos de múltiples dependencias del Ministerio del Interior. En el despliegue participan la Policía de Tránsito, el Área de Respuesta Operativa y la Dirección de Investigaciones, junto con los Grupos de Reserva Táctica (GRT) pertenecientes a las Zonas Operacionales I, II, III, IV y V de la Jefatura capitalina.
Asimismo, el Programa de Alta Dedicación Operativa (PADO) refuerza la presencia policial en las áreas de mayor flujo.
Durante el desarrollo de estas jornadas se ha dispuesto una intensificación del patrullaje habitual en la ciudad, con un énfasis particular en el horario nocturno. La operativa se complementa con controles aleatorios en puntos estratégicos, diseñados para disuadir actividades ilícitas y proceder a la aprehensión de personas o vehículos que cuenten con requisitorias pendientes. Mediante este despliegue, las autoridades buscan cumplir con el objetivo institucional de "garantizar el orden, la seguridad y la convivencia" en la capital durante el cierre del año.