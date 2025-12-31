Policía intensifica controles de seguridad en Montevideo ante festividades de fin de año

Asimismo, el Programa de Alta Dedicación Operativa (PADO) refuerza la presencia policial en las áreas de mayor flujo.

Durante el desarrollo de estas jornadas se ha dispuesto una intensificación del patrullaje habitual en la ciudad, con un énfasis particular en el horario nocturno. La operativa se complementa con controles aleatorios en puntos estratégicos, diseñados para disuadir actividades ilícitas y proceder a la aprehensión de personas o vehículos que cuenten con requisitorias pendientes. Mediante este despliegue, las autoridades buscan cumplir con el objetivo institucional de "garantizar el orden, la seguridad y la convivencia" en la capital durante el cierre del año.