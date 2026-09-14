"De Fiesta y Arrabal" regresa a la Sala Zitarrosa y se prepara para su debut en Argentina

Pese a ser la segunda presentación en la Zitarrosa, Valeria Lima invitó a aquellos que ya fueron a verla el año pasado, a que vuelvan porque "la historia continúa y cambia, tiene nuevos giros, hay problemáticas que atender en esta instancia".

“De Fiesta y Arrabal” tendrá lugar el próximo viernes 18 de setiembre en la Sala Zitarrosa desde las 21:00 horas, y tendrá como invitado especial a Gerardo Nieto. Las entradas se pueden adquirir en Tickantel.

La fusión de tango y la rumba flamenca

Valeria Lima y Fernando Collazo son actualmente pareja, y la cantante contó que llegaron a esta mezcla de géneros “jugando” en su casa. “Nosotros cantamos mucho en nuestra casa y ahí fuimos descubriendo que su voz gitana cantando tango sonaba divino, y a mí me divierte mucho todo lo que trae la rumba”, agregó respecto al proceso por el que pasaron para llegar a esta fusión.

Sin embargo, la cantante puntualizó en que “el flamenco y el tango tienen mucho más en común de lo que la gente se puede imaginar. Esa pasión, esa cosa tan sanguínea que viene así, que sube, que se siente, que emociona, que divierte".

Pese a estas similitudes, Valeria Lima aclaró que al momento de cantar “cada uno tiene su estilo al meterse en el género del otro” y que no tratan de imitarse.

El debut en Argentina

Dos días después de presentarse en la Sala Zitarrosa, ambos artistas partirán rumbo a la Patagonia (Argentina) lugar en el que presentarán por primera vez “De Fiesta y Arrabal” fuera de nuestro país.

Valeria Lima contó que esta oportunidad se dio debido a que una cantante de esa zona, con la cuál se conocían a través de redes sociales, viajó a Uruguay para verla a ella en la Sala Zitarrosa. Sin embargo, ese evento sufrió un cambio, presentaron este nuevo espectáculo y “quedó fascinada” y empezó a gestionar todo para presentarlo en Cipolletti (Patagonia argentina).

Es así que Valeria Lima y Fernando Collazo presentarán por primera vez este show fuera de nuestro país.