El Programa Piloto de Vinculación y Valorización Tecnológica arrancó con un presupuesto de 1,25 millones de dólares destinado a financiar hasta cinco proyectos innovadores, con aportes de 250.000 dólares cada uno. La iniciativa busca impulsar emprendimientos tecnológicos y mejoras en los procesos productivos de los departamentos de Salto, Paysandú, Río Negro y Soriano.
Creatividad local
Programa Piloto destinará 1,25 millones de dólares a proyectos tecnológicos en cuatro departamentos
Hasta cinco propuestas recibirán financiamiento de 250.000 dólares cada una para fomentar innovación y desarrollo productivo en cuatro departamentos a través de un Programa Piloto.