Sociedad Programa Piloto | proyectos | lanzamiento

Creatividad local

Programa Piloto destinará 1,25 millones de dólares a proyectos tecnológicos en cuatro departamentos

Hasta cinco propuestas recibirán financiamiento de 250.000 dólares cada una para fomentar innovación y desarrollo productivo en cuatro departamentos a través de un Programa Piloto.

El programa es impulsado por la Agencia Nacional de Desarrollo (ANDE) y cuenta con la coorganización del Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) y la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII). Su objetivo central es acercar el conocimiento científico y tecnológico a su aplicación práctica, fortaleciendo las capacidades regionales y promoviendo un ecosistema de innovación más equitativo.

Lanzamiento

Durante el lanzamiento, realizado en la sede de UTEC Suroeste, en Río Negro, estuvieron presentes autoridades como Guillermo Levratto, intendente de Río Negro; Gabriela Schroeder, directora de la Unidad de Políticas de Innovación del MIEM; Juan Ignacio Dorrego, presidente de ANDE; Andrés Möller, director de UTEC Suroeste; y Diego Saavedra, gerente general de ANII.

Schroeder destacó que el programa forma parte de un eje estratégico de descentralización de la innovación, y subrayó que su implementación es “ fruto de la articulación entre varias instituciones”. La iniciativa permitirá transformar el conocimiento y la creatividad local en oportunidades concretas de desarrollo económico y tecnológico para las regiones involucradas.

Temas

