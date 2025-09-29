La ministra de Industria, Energía y Minería (MIEM), Fernanda Cardona, descartó la posibilidad de reubicar la planta de hidrógeno verde que la empresa HIF Global proyecta instalar en Paysandú. “Las distancias no pueden modificarse mucho”, señaló al referirse a los planteos realizados en la vecina provincia de Entre Ríos en Argentina, donde se han manifestado preocupaciones ambientales.
Se queda
Ministra de Industria descartó trasladar planta de hidrógeno verde de Paysandú
La ministra de Industria reafirmó que la planta de hidrógeno se mantiene en Uruguay y que “las distancias no pueden modificarse ”, en respuesta a planteos surgidos desde Argentina.