Ministra de Industria descartó trasladar planta de hidrógeno verde de Paysandú

De acuerdo con un informe técnico de la consultora CSI Global, la planta es viable y cuenta con condiciones favorables para su desarrollo en Paysandú, aunque se reconocen los desafíos ambientales asociados. La última palabra quedará en manos de la Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental (Dinacea), que debe revisar la categorización y establecer las condiciones para la ejecución del proyecto.

Con estas definiciones, el gobierno uruguayo confirma que la planta de hidrógeno verde seguirá adelante en territorio nacional, pese a las objeciones planteadas desde la otra orilla del río.