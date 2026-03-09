Programa "Tu Nuevo Futuro" impulsa reinserción laboral de personas en recuperación por adicciones

Las intervenciones se llevaron adelante en la ONG Crecer con Futuro, así como en policlínicas ubicadas en los barrios Cerro Pelado y Sarubbi, además de la Asociación de Jubilados y Pensionistas.

Desde la Dirección de Adicciones destacaron que el programa funciona como un complemento del proceso terapéutico, brindando a los participantes instancias de capacitación que apuntan a mejorar sus oportunidades de acceso al mercado laboral y fortalecer su reinserción social.

Las personas interesadas en formar parte del programa “Tu Nuevo Futuro” pueden comunicarse con la Dirección de Adicciones de la Intendencia al teléfono 099 503 609 o a través del correo electrónico [email protected]