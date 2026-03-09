La Dirección de Adicciones de la Intendencia de Maldonado consolida el programa de inserción socio-laboral “Tu Nuevo Futuro”, una iniciativa dirigida a personas que se encuentran en proceso de recuperación por consumo problemático de sustancias y que busca fortalecer su reinserción social y laboral.
MALDONADO
Programa "Tu Nuevo Futuro" impulsa reinserción laboral de personas en recuperación por adicciones
La iniciativa de la Dirección de Adicciones de la Intendencia de Maldonado promueve la participación en tareas comunitarias y capacitación como parte del proceso de rehabilitación.