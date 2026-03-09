Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Sociedad Tu Nuevo Futuro | iniciativa | trabajos

MALDONADO

Programa "Tu Nuevo Futuro" impulsa reinserción laboral de personas en recuperación por adicciones

La iniciativa de la Dirección de Adicciones de la Intendencia de Maldonado promueve la participación en tareas comunitarias y capacitación como parte del proceso de rehabilitación.

Programa Tu Nuevo Futuro

Programa "Tu Nuevo Futuro"
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Por Redacción de Caras y Caretas

La Dirección de Adicciones de la Intendencia de Maldonado consolida el programa de inserción socio-laboral “Tu Nuevo Futuro”, una iniciativa dirigida a personas que se encuentran en proceso de recuperación por consumo problemático de sustancias y que busca fortalecer su reinserción social y laboral.

Trabajos en espacios públicos y organizaciones sociales

El proyecto propone la participación de los usuarios en cuadrillas de trabajo, donde desarrollan distintas tareas con el acompañamiento permanente de operadores terapéuticos. La experiencia apunta a complementar el tratamiento de rehabilitación mediante actividades que promuevan la responsabilidad, el aprendizaje y la integración comunitaria.

Durante el mes de febrero, las acciones se centraron en trabajos de mantenimiento en diferentes espacios públicos. Los participantes realizaron corte de pasto, limpieza y tareas de pintura tanto en áreas abiertas como en espacios internos.

Las intervenciones se llevaron adelante en la ONG Crecer con Futuro, así como en policlínicas ubicadas en los barrios Cerro Pelado y Sarubbi, además de la Asociación de Jubilados y Pensionistas.

Desde la Dirección de Adicciones destacaron que el programa funciona como un complemento del proceso terapéutico, brindando a los participantes instancias de capacitación que apuntan a mejorar sus oportunidades de acceso al mercado laboral y fortalecer su reinserción social.

Las personas interesadas en formar parte del programa “Tu Nuevo Futuro” pueden comunicarse con la Dirección de Adicciones de la Intendencia al teléfono 099 503 609 o a través del correo electrónico [email protected]

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar