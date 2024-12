Proyecto Neptuno "es hecho por empresas privadas para ganar plata", dijo Agazzi

El exministro también recordó que, años atrás, OSE ya había evaluado alternativas y determinó que el Proyecto Casupá, centrado en el almacenamiento de agua dulce, era una opción más adecuada para el país. "Esto ya se había estudiado en OSE [...] se vio que era mejor para el país almacenar agua dulce", indicó.

En un tono crítico, señaló que el Proyecto Neptuno no es público ni estatal, sino una propuesta elaborada por empresas privadas con fines de lucro. "Esto no es un proyecto de la OSE, es un proyecto del presidente de la República [...] que yo sepa, de estas cosas no sabe mucho, porque lo hicieron empresas privadas", afirmó. Aclaró que aunque las empresas privadas tienen derecho a buscar ganancias, no deberían ser las responsables del desarrollo de proyectos tan fundamentales como el abastecimiento de agua potable.

Resultados limitados

Además, cuestionó la ubicación elegida para la toma de agua, resaltando que podría haberse planteado un lugar más cercano al río que minimizara los problemas de salinización. "Si se hiciera algunos kilómetros más allá, el agua sería más del río y menos del mar, y tendría menos problemas de salinización. Cuesta unos pesos más en el caño, pero sería una mejor solución", agregó.

Finalmente, enfatizó que el Proyecto Neptuno ofrece resultados limitados frente a la magnitud del conflicto hídrico. "Con todo lo que se habla, con todo lo que va a costar y todo, es solamente para una parte del consumo del área metropolitana, un tercio. Así que semejante lío para poco resultado", concluyó, reiterando que el enfoque estatal debería centrarse en soluciones que beneficien de manera más amplia a la población y preserven los recursos naturales del país.