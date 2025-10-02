¿Qué es el Plan Redondo de UTE y en qué te beneficia?

Cada cliente puede acceder al beneficio por hasta seis electrodomésticos, con un tope máximo de bonificación equivalente a esa cantidad.

Cómo acceder al beneficio

Para recibir el descuento, los usuarios deben registrar el comprobante fiscal electrónico del equipo autorizado en UTE. La fecha de compra debe estar comprendida entre el 1º de julio y el 31 de diciembre de 2025, plazo de vigencia de la promoción.

El registro puede realizarse de tres maneras:

A través de internet en la web oficial de UTE.

En cualquiera de las oficinas comerciales de todo el país (con agenda previa).

Vía WhatsApp al número 098 193 000.

Condiciones y alcance

El beneficio está disponible para clientes residenciales y del sector comercial y de servicios con una potencia contratada menor o igual a 40 kW. Los equipos registrados deberán estar instalados en el mismo servicio en el que se solicita la bonificación, y UTE se reserva la posibilidad de realizar inspecciones para verificar su instalación.

Con este plan, UTE busca facilitar el acceso a electrodomésticos más eficientes y al mismo tiempo promover un consumo energético más responsable en todo el país.