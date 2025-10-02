Hacete socio para acceder a este contenido

Sociedad Plan Redondo | beneficio |

Descuentos

¿Qué es el Plan Redondo de UTE y en qué te beneficia?

El Plan Redondo es una propuesta de UTE que impulsa la compra de electrodomésticos eficientes mediante beneficios en la factura de energía.

Plan Redondo de UTE.

Por Redacción de Caras y Caretas

UTE lanzó el Plan Redondo, un programa de beneficios destinado a fomentar la adquisición de electrodomésticos con características de eficiencia e interés energético. La iniciativa busca impulsar el recambio de equipos en los hogares y empresas, reduciendo el consumo y optimizando el uso de la energía.

Descuentos en la factura de UTE

El plan contempla un descuento directo en la factura del servicio eléctrico asociado a la cuenta del cliente.

  • Para la compra de la mayoría de los equipos incluidos en la promoción, el descuento es de $2.500 IVA incluido.

  • En el caso de termotanques con bomba de calor y equipos SAVE, el beneficio se duplica, alcanzando los $5.000 IVA incluido.

Cada cliente puede acceder al beneficio por hasta seis electrodomésticos, con un tope máximo de bonificación equivalente a esa cantidad.

Cómo acceder al beneficio

Para recibir el descuento, los usuarios deben registrar el comprobante fiscal electrónico del equipo autorizado en UTE. La fecha de compra debe estar comprendida entre el 1º de julio y el 31 de diciembre de 2025, plazo de vigencia de la promoción.

El registro puede realizarse de tres maneras:

  • A través de internet en la web oficial de UTE.

  • En cualquiera de las oficinas comerciales de todo el país (con agenda previa).

  • Vía WhatsApp al número 098 193 000.

Condiciones y alcance

El beneficio está disponible para clientes residenciales y del sector comercial y de servicios con una potencia contratada menor o igual a 40 kW. Los equipos registrados deberán estar instalados en el mismo servicio en el que se solicita la bonificación, y UTE se reserva la posibilidad de realizar inspecciones para verificar su instalación.

Con este plan, UTE busca facilitar el acceso a electrodomésticos más eficientes y al mismo tiempo promover un consumo energético más responsable en todo el país.

