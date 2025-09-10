Hacete socio para acceder a este contenido

Guardia Republicana

Guardia Republicana

¿Quiénes son los PUMA?: la unidad policial que nunca duerme

Desde 2001 la unidad policial PUMA patrulla sin descanso las zonas más complejas del área metropolitana.

Efectivos PUMA en moto.

Por Redacción de Caras y Caretas

En Montevideo y su área metropolitana, hay una unidad policial que muchos ven, pero pocos conocen en profundidad. Son los PUMA, la unidad de patrullaje motorizado de la Guardia Republicana que lleva más de 20 años recorriendo las calles las 24 horas del día, los siete días de la semana.

Con 150 efectivos activos, la Unidad PUMA se despliega en patrulleros y motocicletas que trabajan en coordinación milimétrica. Su objetivo es estar en primera línea en las zonas más complejas, listos para responder ante situaciones de riesgo en cuestión de segundos. Además, cumplen tareas de custodia de autoridades, traslado de valores y cortes de tránsito cuando la operativa lo requiere.

La Unidad PUMA —Patrullaje Urbano Motorizado Armado—, perteneciente a la Dirección Nacional Guardia Republicana, existe desde el 8 de marzo de 2001.

Al servicio de la seguridad ciudadana

Lo que los diferencia de otras divisiones no es solo la constancia de su presencia en territorio, sino el nivel de formación que reciben. Para pertenecer a la unidad, cada policía debe aprobar el Curso PUMA, una exigente capacitación que incluye conducción básica, técnica y táctica policial. Allí se pone el acento en el manejo defensivo y las maniobras evasivas, claves para desenvolverse en escenarios críticos sin poner en peligro la vida de terceros.

“El efectivo PUMA debe estar preparado para intervenir con criterio, respetando siempre las normas de tránsito y priorizando la seguridad de todos los involucrados”, señala el Teniente Luis Álvarez, instructor de la unidad.

Más de dos décadas después de su creación, la Unidad PUMA se ha consolidado como un cuerpo táctico profesionalizado, aunque poco conocido para el ciudadano común. Su presencia es discreta, pero constante. La próxima vez que escuche el rugido de una moto negra o vea un patrullero con su insignia, tal vez se esté cruzando con quienes cumplen una misión que nunca se detiene.

