¿Quiénes son los PUMA?: la unidad policial que nunca duerme

Al servicio de la seguridad ciudadana

Lo que los diferencia de otras divisiones no es solo la constancia de su presencia en territorio, sino el nivel de formación que reciben. Para pertenecer a la unidad, cada policía debe aprobar el Curso PUMA, una exigente capacitación que incluye conducción básica, técnica y táctica policial. Allí se pone el acento en el manejo defensivo y las maniobras evasivas, claves para desenvolverse en escenarios críticos sin poner en peligro la vida de terceros.

“El efectivo PUMA debe estar preparado para intervenir con criterio, respetando siempre las normas de tránsito y priorizando la seguridad de todos los involucrados”, señala el Teniente Luis Álvarez, instructor de la unidad.

Más de dos décadas después de su creación, la Unidad PUMA se ha consolidado como un cuerpo táctico profesionalizado, aunque poco conocido para el ciudadano común. Su presencia es discreta, pero constante. La próxima vez que escuche el rugido de una moto negra o vea un patrullero con su insignia, tal vez se esté cruzando con quienes cumplen una misión que nunca se detiene.