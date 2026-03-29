Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Sociedad

Y dale con el puente...

Redes: a la gente le preocupa menos el puente sobre 18 de julio que a los medios y la dirigencia del FA

La reacción en redes sociales sobre el punte de 18 de julio está muy lejos del debate en los medios y dirigentes.

Finalmente no habrá túnel bajo 18 de Julio.

Finalmente no habrá túnel bajo 18 de Julio.

 Gastón Britos / FocoUy
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Por Redacción Caras y Caretas

El puente sobre 18 de julio se ha convertido en el debate del momento en la prensa y en el cruce verbal entre dirigentes del Frente Amplio que han tomado el tema como una pulseada sectorial. Sin embargo, la opinión de la gente en las redes sociales está muy lejos de esta discusión técnica y le quita relevancia a lo que estos dos kilómetros sobre 18 de julio puedan significar de trascendente para Montevideo.

Aquí mostramos algunos de los comentarios más frecuentes en X:

- "... dejen todo como está y vean de buscar alguna alternativa por Rivera o por Bulevar que son dos de las calles están más complicadas", Juan Pintos.

-"... están obsesionados con 18 de Julio, pero el tráfico se genera mucho más allá de esa avenida". Martín.

-"... cual es la obsesión con 18? No entiendo la verdad, piensan que así lo van a dejar más pintoresco?". @ccruushh.

-"...te paras en 18 y te pones a contar pasan 200 autos en 30 minutos y 10 bicicletas. A quien buscan agradar? Siempre a la minoría de gente y gastando fortunas".

-"18 debe ser la avenida que menos molesta y menos se tranca, preferible hacerles un corredor por avenida Italia u otra avenida que sí se congestione".

-"Es un estupidez esto, solo busca hacer el tráfico de autos más lentos y hacer que la gente use el transporte público, que este va a seguir brindando el mismo servicio, si quieren una obra seria propongan hacer un tren, eso sería eficiencia, recorres Montevideo en 15 minutos".

18 no es todo en Montevideo

-"Pueden dejar a 18 en paz, el centro no es todo Montevideo. Deberían preocuparse por la conexión con la periferia y el centro de Montevideo. No puede ser que demores más de dos horas de cualquier lado de la periferia al centro en transporte público".

-"Tres años cerrada 18 de julio por obra, mamita lo que va a ser el centro...".

-"Por qué insisten con 18 de julio cuando TODOS sabemos que ahí no está el verdadero problema?".

Te puede interesar