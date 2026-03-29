Redes: a la gente le preocupa menos el puente sobre 18 de julio que a los medios y la dirigencia del FA

-"... están obsesionados con 18 de Julio, pero el tráfico se genera mucho más allá de esa avenida". Martín.

-"... cual es la obsesión con 18? No entiendo la verdad, piensan que así lo van a dejar más pintoresco?". @ccruushh.

-"...te paras en 18 y te pones a contar pasan 200 autos en 30 minutos y 10 bicicletas. A quien buscan agradar? Siempre a la minoría de gente y gastando fortunas".

-"18 debe ser la avenida que menos molesta y menos se tranca, preferible hacerles un corredor por avenida Italia u otra avenida que sí se congestione".

-"Es un estupidez esto, solo busca hacer el tráfico de autos más lentos y hacer que la gente use el transporte público, que este va a seguir brindando el mismo servicio, si quieren una obra seria propongan hacer un tren, eso sería eficiencia, recorres Montevideo en 15 minutos".

18 no es todo en Montevideo

-"Pueden dejar a 18 en paz, el centro no es todo Montevideo. Deberían preocuparse por la conexión con la periferia y el centro de Montevideo. No puede ser que demores más de dos horas de cualquier lado de la periferia al centro en transporte público".

-"Tres años cerrada 18 de julio por obra, mamita lo que va a ser el centro...".

-"Por qué insisten con 18 de julio cuando TODOS sabemos que ahí no está el verdadero problema?".