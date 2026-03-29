El puente sobre 18 de julio se ha convertido en el debate del momento en la prensa y en el cruce verbal entre dirigentes del Frente Amplio que han tomado el tema como una pulseada sectorial. Sin embargo, la opinión de la gente en las redes sociales está muy lejos de esta discusión técnica y le quita relevancia a lo que estos dos kilómetros sobre 18 de julio puedan significar de trascendente para Montevideo.
Y dale con el puente...
Redes: a la gente le preocupa menos el puente sobre 18 de julio que a los medios y la dirigencia del FA
La reacción en redes sociales sobre el punte de 18 de julio está muy lejos del debate en los medios y dirigentes.