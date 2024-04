Reolón: "No es real el cuento de que la LUC reduciría los plazos de adopción"

Por otro lado, expresó su preocupación por la posibilidad de adopciones sin la debida intervención y preparación por parte del Estado, lo que podría resultar en situaciones poco deseables para los niños y las familias adoptantes. Además, mencionó la demora en los procesos de integración familiar, atribuida en parte a la falta de recursos y personal técnico suficiente en el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU).

La falta de apoyo y seguimiento adecuado para las familias adoptantes también fue resaltada como una preocupación importante. Reolón hizo hincapié en la importancia de brindar acompañamiento psicológico y legal a lo largo de todo el proceso de adopción, así como en la necesidad de mejorar la capacitación y los recursos disponibles para las familias en espera.

En cuanto al Día Nacional de la Adopción, lamentó la falta de atención y reivindicación adecuada por parte de las autoridades, destacando la importancia de sensibilizar a la sociedad sobre la realidad de la adopción y el papel fundamental que juega en la vida de los niños en situación de vulnerabilidad.

Uno de los proyectos destacados por Reolón y APAU es la publicación de un libro sobre adopciones, basado en las experiencias y aprendizajes compartidos por las familias adoptantes.

¿Cómo evalúas el actual proceso de adopción en Uruguay?

Ha tenido muchas mejoras a partir del 2004. Antes tenía bastantes menos garantías, antes del 2001, porque no había tantos elementos que ayudaban a la evaluación de la familia, la familia de origen, que el niño pasara debidamente en adopción cuando era el momento de oportuno. Se fue trabajando mucho con el tema de adopción. El departamento de adopciones del INAU fue aggiornándose en una cantidad de cosas, sobre todo porque se dieron algunos cambios importantes en el Código del Niño a partir del 2009. Aparecieron cosas muy positivas, como la adopción sin intervención del Estado. Con el paso del tiempo, se fueron mejorando los caminos, el trabajo con la familia adoptante y con la familia de origen. Una familia bien preparada es una buena cobertura para el niño.

¿Y en estos últimos años hubo avances?

No puedo decir lo mismo de los últimos tiempos, ya que han aparecido algunas complejidades. Por ejemplo, el cambio que hicieron a través de la LUC. El cuento era que las familias iban a adoptar más rápido y que se iban a agilizar los procesos judiciales. Pero ese cuento no se hizo realidad, sino que pasó lo que habíamos adelantado desde APAU cuando fuimos al Parlamento, por ejemplo, que se pueden dar adopciones sin la anuencia del Estado, es decir, sin la intervención directa del INAU. Una familia puede adoptar sin haber hecho previamente la preparación como hacemos todos los que pasamos por el INAU. Esto fue un error grave. Además, en algunos casos, se hizo muy rápido el proceso de valoración de la familia. Esto también quitó algunas cosas que tienen que ver con una debida preparación, por ejemplo, los talleres. En tiempos anteriores integrábamos -integrar es recibir el niño en tu casa, después que terminas el proceso- con el aval por parte del INAU, que te lo marcan con el ingreso al RUA (Registro Único de Aspirantes), que respeta el orden de ingreso hasta que hay una adopción posible. Antes este proceso demoraba unos tres años y medio. Supuestamente, con la LUC íbamos a integrar en 18 meses y no es así. En 18 meses se ingresa al RUA, donde se espera dos años, muchas veces casi sin ningún control de equipos técnicos.

¿Cómo creen que podrían mejorar los plazos?

A pesar de que por parte del INAU lo niegan, nosotros consideramos que hay muy pocos técnicos y estos tienen que hacer varios trabajos. Tienen que trabajar con las familias que están empezando la preparación, con las familias que ya integraron, que demoran un año o más en hacer todo el trabajo y con los que están en proceso. Es mucha cantidad de gente para valorar. Tanto antes de ingresar al RUA como durante la permanencia en el RUA y cuando integras al niño o niña se requiere cierto seguimiento. El RUA respeta orden de ingreso salvo que una familia que entró después acepte particularidades en un niño que las familias que están antes no aceptan. La mayoría quieren bebés o niños entre cero y 4 años. Entonces, si otra persona que ingresó después lo quiere, va para esa persona. Por este motivo, el tiempo de demoras es relativo. Actualmente, están demorando tres años en integrar. Las familias que adoptan niños de ocho años para arriba, que son los que tienen menos respuesta, podrían integrarlos más rápido, en dos años y medio. Lo mismo sucede con los grupos de hermanos, ya que muy pocas familias pueden integrar tres niños o cuatro niños y según lo establecido por el código. A veces sucede que una familia integra tres hermanitos y otra familia integra dos hermanitos y se firma un compromiso entre ambas para que no corten la relación entre los hermanos. El año pasado se hizo una campaña de adopción de niños más grandes y creo que tuvo poco y nada de éxito. Debería hacer una campaña más intensiva. No están trabajando debidamente, no hay un buen asesoramiento a quienes buscan adoptar.

¿Cuáles son las barreras más importantes que tienen las familias adoptantes hoy en día?

La larga espera en el Rua, casi sin apoyatura, creemos que se debe a que no hay técnicos suficientes. Esa espera es muy dolorosa para la familia. Nosotros ofrecimos dar talleres y charlas a los padres, pero nunca lo implementaron, nunca hicieron nada. Lo otro es el seguimiento, sobre todo para las familias que no están en Apau y no tienen ningún apoyo. Debe ser complicado para ellos porque no tienen vínculo con otros padres que te te cuenten sobre el proceso y la espera. Y el otro gran problema que tenemos es el altísimo costo de los juicios. Estamos pagando cantidades brutales, en ocasiones tenemos que pagar hasta tres abogados: el nuestro, el del niño y el de la familia de origen. Los juicios deben realizarse en todas las adopciones porque el niño cambia de filiación y deja de pertenecer a una familia e ingresa en la libreta de otra, como tu hijo biológico, no como tu hijo legalmente establecido. O sea, se hace un juicio contra la familia de origen para que la nueva familia pueda asumir la patria potestad.

¿Qué importancia se le ha dado al Día Nacional de la Adopción?

A partir del 2009 se empezó a conmemorar ese día y se convocaba a todas las familias que tenían ellos en los registros, y había una muy buena recepción. Se hizo hasta el 2018. En el 2019 no se pudo hacer porque estábamos al final del gobierno anterior y había un tema de logística. Posteriormente, no se hizo por la pandemia. Vamos a ver este año difunden información acerca de la adopción. Años anteriores hicieron una nota de color, pero deberían reivindicar.

¿Por qué es importante reivindicar en este día?

Porque la adopción no es un chiste, es la respuesta hacia los niños que no tuvieron la respuesta de su familia de origen. Hay muchos niños que están vulnerados, pero los que llegan a adopción son muchísimos menos, ya que se trabaja hasta que la familia biológica recupera su capacidad de cuidado. Pero cuando esto no sucede, pasan a adopción. Así que la adopción es una instancia importante. Desde APAU lo reivindicamos y hace tres años que estamos haciendo campañas en las redes sociales de la organización. Como INAU no lo hacía, decidimos hacerlo nosotros. Estamos haciendo varias cosas, como un libro sobre adopciones, que encaré el año pasado. Pedí el apoyo a una editorial y a una técnica que tiene mucho conocimiento sobre adopción. Ambos dieron el aval. Pero para bancar un libro se precisa mucho dinero, así que tomamos el camino de la venta anticipada. El libro lo escribí yo y tiene el apoyo de APAU porque está basado en todo lo que he aprendido con las familias que han pasado por la organización, donde todos peleamos por sacar adelante nuestros hijos y reivindicar todo lo que transitan.

¿Cuáles son las situaciones más difíciles de abordar una vez que reciben al niño, niña o adolescente?

Los niños van subiendo escalones. Primero te preguntan por qué no estuvieron en tu panza, después dónde está su mamá biológica, luego te dicen que no fueron queridos, que su madre los despreció. Desterrar esas ideas es lo que requiere más trabajo. Con el entorno también se requiere trabajo. Hay que desmitificar la idea de que si la familia biológica tuvo problemas, el niño tiene que tener problemas. O si tiene problemas en el liceo te dicen pobrecito, es adoptado. Eso es discriminación. Pobrecito es el que no tiene nadie que lo ame. Si fue recibido por una familia que lo cubre de amor no es pobrecito. Siempre les digo a las familias adoptantes que saquen una foto el primer día que integran al niño o niña y otra a los veinte días para comprobar cómo le cambia la cara, la sonrisa, el pelo, la piel, la postura del cuerpo. Son otros niños. ¿Por qué? Porque reciben amor. Y no se trata de culpabilizar a su familia de origen, porque esta no tuvo capacidad de cuidado. Como le dije una vez a mi hija: seguramente a su mamá biológica tampoco nadie le enseñó ni la ayudó a ser mamá, y por eso no pudo. Así que no podemos enojarnos con ella.

Un libro necesario

¿Qué se puede leer en el libro?

Relata los pasos que hemos recorrido las familias adoptantes, las dificultades, cómo encontramos apoyatura para nuestros niños, cómo les ayudamos a transitar el desapego con la familia de origen, que es una herida importante, pero que si la sabemos trabajar en conjunto con los niños se vuelve sanadora. Y los padres se apoyan entre ellos para alcanzar esto. Como cualquier situación dolorosa precisa hacer un duelo. El libro habla de que es posible adoptar, que no hay que tener miedo, que hablar de la familia origen lo lastima, sino que ayuda al niño a entender su realidad, su raíz. Que hiere más que el niño siga pensando que fue despreciado. Hay que lograr que entiendan que su familia perdió capacidad de cuidado. Es libro es importante porque la gente que ya adoptó brinda elementos para ver que no son los únicos. Hay muchísimas familias que no tienen este contacto, que llevan adelante la adopción en forma individual, sin asociaciones que los apoyan. Entonces, es importante para los que quieren iniciar el camino y para todo el entorno. Creemos que toda la sociedad debería saber sobre la temática a la hora de enfrentarse a una familia adoptante o a un niño que fue adoptado, ya sea como docente, como médico, o en cualquier rol. Es importante saber lo que se transita, qué se puede hablar y que no. Esa es una forma de abrir el camino. El libro también cuenta las dificultades, pero remarca lo maravilloso que es adoptar, y que no dista de cualquier maternidad. El libro hay pequeñas historias que ayudan a visualizar ese universo.

¿Qué rol cumple la Asociación de Padres Adoptantes (APAU)?

APAU reúne familias en espera y familias que ya han integrado hijos, hay gente de todos los departamentos. Tenemos grupos de WhatsApp, que es la modalidad actual, en los que intercambiamos nuestras experiencias. Se brinda apoyo y asesoramiento, ya sea psicológico o legal, cuando aparecen dificultades, ya que muchas familias llegan con muy poca preparación. Por este motivo hacemos talleres. Y cuando podemos nos reunimos de forma presencial. Es un lugar de encuentro entre las familias, algo que a los niños les hace bien porque ven que hay otros niños que pasaron por lo mismo que ellos y comprueban que fueron incorporados a la familia con naturalidad. Al verlos con su papá y su mamá piensan si ellos se ven naturales con sus padres entonces, yo también me debo ver igual.

¿Cuándo decís que las familias adoptantes llegan a la integración sin preparación es porque falló el Estado?

El INAU da cuatro talleres cuando ingresas al RUA. Antes era uno por mes y ahora lo uno por semana. Para nosotros el contenido es muy pobre porque se hace muy rápido, antes las familias trabajaban todo un mes en cada temática. Luego, dan otros talleres luego de que la familia está avalada para la adopción.

¿Y una vez que el niño o niña está integrado a la familia hay acompañamiento?

Se hace una especie de seguimiento, que está siendo muy pobre. Seguimos sosteniendo, faltan técnicos y por eso no se puede hacer debidamente. Cuando yo integré tenía una visita por mes y actualmente son dos o tres en el año de integración. Los talleres que brinda APAU son más intensivos y muy buenos porque los impartimos los padres y madres, además de los técnicos con experiencia en adopciones. Entonces, son más vivenciales y se trabaja sobre lo importante: qué hacemos cuando a nuestro hijo le pasa algo, cuando llora, cuando habla de su madre de origen.

¿Qué aspectos debería resolver el gobierno de forma prioritaria?

Primero tendría que tener el interés. Hace años que venimos planteando esto: es necesario buscar una solución al tema de juicios y buscar una mejora en el tema de las familias que están tantos años en el RUA, sin apoyo, y no pueden avanzar. Y también trabajar otros temas que tienen que ver con familia de origen, que han ido apareciendo a hacer reclamos. Desde APAU Vamos a tratar de trabajar nuevamente scon la Suprema Corte de Justicia para que el pago a los abogados vaya por la vía de la exención de impuestos. No puede ser que la familia adoptante, después de recibir un niño al cual debe alimentar, hacerle todos los estudios, seguimientos y demás, tenga que pagar cantidades siderales, cercanas a los 100 mil pesos. Y si no hay plata para el juicio no se avanza y te quedas con el gurí trancado hasta que tengas dinero.

¿Qué significó para ti haber adoptado y qué mensaje le darías a otras familias que están considerando la adopción?

Me gustaría decirles que, como cualquier maternidad, es maravillosa. Tiene sus idas y vueltas, como cualquier maternidad. Simplemente debemos asumir la responsabilidad y saber vamos a poder enfrentar las preguntas de nuestros hijos o que alguna vez nos puedan decir que se hubieran querido quedar con su otra madre. Se puede enfrentar todo eso cuando comprendemos que forma parte del dolor del desprendimiento. Hay que estar preparado para demostrarles que estamos para ellos, que los amamos, que entendemos su dolor y que estamos dispuestos a ayudarlos a sanar. Tenemos que entender que son niños que no tuvieron respuesta y quedaron en situación de vulneración. En este camino, conocí a personas maravillosas que recibieron niños con circunstancias complejísimas, los sacaron adelante y hoy son gurises divinos. Tienen que animarse a todo esto porque van a recibir el doble. En mi caso, a partir de la adopción de mi hija, entendí que fue lo mejor que me pudo pasar. Creo que como madre biológica no hubiera aprendido todo lo que aprendí: a entender, a esperar, a superar. Aprendí a ser una mejor madre y también una mejor persona.