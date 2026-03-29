Residenciales de Canelones regularizarán su situación gracias a convenio entre Intendencia y MSP

Para poder revertir esa situación y dar mayor seguridad en los cuidados para esta población, es que desde la Dirección de Contralor de la Intendencia de Canelones se realizaron algunas modificaciones a la normativa que permitieron adaptar algunos requisitos a las realidades de los ELEPEM. Además, desde la Dirección General de Desarrollo Económico se creó un fondo rotatorio con el que los centros podrán acceder a un monto de $ 250.000 para afrontar los costos de regularizar su situación.

Presentación del programa

Durante la presentación del acuerdo, el intendente canario, Francisco Legnani, precisó que este “va a alcanzar a 4.500 beneficiarios; son 1.000 personas trabajando en esto. Es algo absolutamente novedoso y necesario para Canelones”.

Sobre la modalidad de funcionamiento del fondo, informó que este dinero que van a invertir “no lo vamos a entregar directamente a los beneficiarios, sino que nos va a llegar el presupuesto a nosotros y nosotros vamos a pagar directamente a los proveedores”.

Por su parte, el director de Desarrollo Económico, Gerardo Scagani, expresó que “todo el que se inscriba al fondo va a empezar a aportar dos UR por mes, que son menos de $ 4.000, para cumplir con las habilitaciones”.

La ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, comentó que existe una mesa departamental que se creó para regularizar los establecimientos y la atención de las personas mayores.

Asimismo, manifestó el deseo de que esto se replique en “todos los departamentos del país y ojalá todos, también los gobiernos departamentales, apoyen al gobierno nacional en una problemática tan importante”.