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Sociedad

cuidados

Residenciales de Canelones regularizarán su situación gracias a convenio entre Intendencia y MSP

Este acuerdo será apoyado por un fondo rotatorio de $ 250.000 pesos destinados a los hogares residenciales de Canelones.

Acuerdo en Canelones.

Acuerdo en Canelones.

 Intendencia de Canelones
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En lo que fue considerado como un gran paso en el esquema del sistema de cuidados, esta semana el Gobierno de Canelones anunció que apoyará con $ 250.000 a todos los Establecimientos de Larga Estadía para Personas Mayores (ELEPEM) del departamento que adhieran al programa a través de la creación de un fondo rotatorio.

Asimismo, un acuerdo con el Ministerio de Salud Pública (MSP) permitirá controlar, fiscalizar, regularizar y facilitar el acceso a todas las habilitaciones necesarias.

Canelones tiene relevados 270 establecimientos que atienden esta problemática, de los cuales solo tres cumplen con todas las exigencias establecidas por la normativa vigente.

Para poder revertir esa situación y dar mayor seguridad en los cuidados para esta población, es que desde la Dirección de Contralor de la Intendencia de Canelones se realizaron algunas modificaciones a la normativa que permitieron adaptar algunos requisitos a las realidades de los ELEPEM. Además, desde la Dirección General de Desarrollo Económico se creó un fondo rotatorio con el que los centros podrán acceder a un monto de $ 250.000 para afrontar los costos de regularizar su situación.

Presentación del programa

Durante la presentación del acuerdo, el intendente canario, Francisco Legnani, precisó que este “va a alcanzar a 4.500 beneficiarios; son 1.000 personas trabajando en esto. Es algo absolutamente novedoso y necesario para Canelones”.

Sobre la modalidad de funcionamiento del fondo, informó que este dinero que van a invertir “no lo vamos a entregar directamente a los beneficiarios, sino que nos va a llegar el presupuesto a nosotros y nosotros vamos a pagar directamente a los proveedores”.

Por su parte, el director de Desarrollo Económico, Gerardo Scagani, expresó que “todo el que se inscriba al fondo va a empezar a aportar dos UR por mes, que son menos de $ 4.000, para cumplir con las habilitaciones”.

La ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, comentó que existe una mesa departamental que se creó para regularizar los establecimientos y la atención de las personas mayores.

Asimismo, manifestó el deseo de que esto se replique en “todos los departamentos del país y ojalá todos, también los gobiernos departamentales, apoyen al gobierno nacional en una problemática tan importante”.

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