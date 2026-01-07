Retiran fórmula de Nestlé: ¿Por qué es tan peligrosa la toxina cereulida para los bebés?

Una de las principales características de la cereulida es su alta resistencia al calor. A diferencia de otras toxinas, no se destruye fácilmente durante la cocción, el recalentamiento ni los procesos habituales de preparación de alimentos. Esto significa que el alimento puede parecer seguro desde el punto de vista microbiológico, pero seguir conteniendo la toxina activa.

Otro aspecto clave es que el daño no lo provoca la bacteria viva, sino la toxina ya formada en el alimento. Por ese motivo, incluso cantidades muy pequeñas pueden generar síntomas importantes.

Qué síntomas provoca

La intoxicación por cereulida se asocia principalmente al llamado síndrome emético, cuyo síntoma central son los vómitos. Estos suelen aparecer de forma rápida, entre una y seis horas después de la ingesta, a veces de manera abrupta.

Además, pueden presentarse náuseas intensas, dolor abdominal y malestar general. En adultos sanos, el cuadro suele ser autolimitado y dura menos de 24 horas. Sin embargo, en casos poco frecuentes se han registrado complicaciones graves, como afectación hepática.

Por qué es especialmente peligrosa para los bebés

En bebés y lactantes, el riesgo es considerablemente mayor. Su organismo aún está en desarrollo y no tiene la misma capacidad para metabolizar y eliminar toxinas que el de un adulto. Un episodio de vómitos repetidos puede conducir rápidamente a deshidratación, una condición que en esta etapa de la vida puede volverse grave en poco tiempo.

A esto se suma que los alimentos infantiles suelen consumirse en porciones pequeñas pero concentradas. Si una fórmula contiene cereulida, una dosis mínima puede tener un efecto desproporcionado en el lactante. Por ese motivo, los controles sanitarios sobre productos para bebés son más estrictos y los retiros preventivos se activan ante la menor sospecha.

Qué recomienda el MSP

El Ministerio de Salud Pública indicó que, si un lactante consumió el producto incluido en el retiro, se debe estar atento a la aparición de vómitos (entre 1 y 6 horas), diarrea (entre 8 y 16 horas), decaimiento o letargo inusual, fiebre o irritabilidad. Ante cualquiera de estos síntomas, se recomienda consultar de inmediato con el médico tratante o el prestador de salud, informando el producto y el número de lote.

La cartera subrayó que la detección temprana y los retiros preventivos son herramientas clave para minimizar riesgos, especialmente cuando se trata de alimentos destinados a bebés.