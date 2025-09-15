Hacete socio para acceder a este contenido

Sociedad

Inumet advierte

Rige alerta amarilla de Inumet por tormentas "puntualmente fuertes" y lluvias abundantes

Artigas, Salto y Paysandú serán los departamentos más castigados por las lluvias en el comienzo de la semana.

Rige advertencia amarilla para el norte del país.

Rige advertencia amarilla para el norte del país.

 Foto: Gastón Britos / FocoUy
Luego de un fin de semana espectacular, las lluvias llegan a buena parte del territorio nacional. En las útlimas horas el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió una alerta amarilla por tormentas "puntualmente fuertes" y lluvias abundantes, que afectarán a distintas localidades del Norte del país.

La advertencia meteorológica, que entró en vigencia a las 06:00, será actualizada a las 09:00 o "ante cambios significativos".

Según explicó Meteorología, el aviso responde a una "perturbación atmosférica asociada a masa de aire húmeda e inestable que afecta el país generando tormentas, algunas puntualmente fuertes".

En tal sentido, el organismo oficial del tiempo advierte que en zonas de tormentas "se podrá registrar intensa actividad eléctrica acompañada de lluvias abundantes en cortos períodos, ocasional caída de granizo y rachas de vientos fuertes".

Sin embargo, adelanta que "se esperan mejoras temporarias durante la validez de la advertencia".

Localidades afectadas

Artigas: todo el departamento.

Paysandú: Chapicuy.

Salto: Albisu, Arapey, Belén, Biassini, Campo de Todos, Cayetano, Colonia 18 de Julio, Colonia Itapebí, Constitución, Garibaldi, Itapebí, Lluveras, Migliaro, Rincón de Valentín, Salto, San Antonio, Sarandí de Arapey, Saucedo, Termas del Arapey y Termas del Daymán.

