Luego de un fin de semana espectacular, las lluvias llegan a buena parte del territorio nacional. En las útlimas horas el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió una alerta amarilla por tormentas "puntualmente fuertes" y lluvias abundantes, que afectarán a distintas localidades del Norte del país.
Inumet advierte
Rige alerta amarilla de Inumet por tormentas "puntualmente fuertes" y lluvias abundantes
Artigas, Salto y Paysandú serán los departamentos más castigados por las lluvias en el comienzo de la semana.