Rige doble alerta meteorológica para la zona este del país

Localidades bajo alerta naranja

Maldonado: Balneario Buenos Aires, Bella Vista, Canteras de Marelli, Cerro Pelado, El Chorro, El Tesoro, Gerona, José Ignacio, La Barra, La Capuera, Las Flores, Maldonado, Manantiales, Ocean Park, Pan de Azúcar, Parque Medina, Piriápolis, Playa Grande, Playa Hermosa, Playa Verde, Punta Ballena, Punta Colorada, Punta Negra, Punta del Este, San Carlos y Sauce de Portezuelo.

Rocha: 19 de Abril, Aguas Dulces, Arachania, Barra de Valizas, Barra del Chuy, Barrio Pereira, Barrio Torres, Cabo Polonio, Capacho, Castillos, La Esmeralda, La Paloma, La Pedrera, Palmares de Castillos, Palmares de la Coronilla, Puente Valizas, Puerto de los Botes, Puimayen, Punta del Diablo y Rocha.

Inumet indicó que ambos fenómenos están asociados a la misma depresión atmosférica en proceso de intensificación y advirtió que la probabilidad de ocurrencia supera el 75%.

Localidades bajo alerta amarilla

Canelones: Atlántida, El Pinar, Empalme Olmos, Estación Atlántida, Estación La Floresta, Estación Pedrera, Jaureguiberry, La Floresta, Las Toscas, Marindia, Migues, Montes, Neptunia, Parque del Plata, Pinamar - Pinepark, Salinas, San Luis y Soca.

Cerro Largo: Arachania, Arbolito, Barrio Hipodromo, Barrio La Vinchuca, Barrio López Benítez, Getulio Vargas, Isidoro Noblía, La Pedrera, Lago Merín, Las Cañas, Melo, Plácido Rosas, Poblado Uruguay y Río Branco.

Lavalleja: 19 de Junio, Blanes Viale, Colón, Estación Solís, La Coronilla, Mariscala, Minas, San Francisco de las Sierras, Solís de Mataojo y Villa Serrana.

Maldonado: Aiguá, Cerros Azules, El Edén, Gregorio Aznárez, Los Talas, Nueva Carrara y Pueblo Solís.

Rocha: 18 de Julio, Cebollati, Chuy, La Coronilla, Lascano, San Luis Al Medio y Velazquez.

Treinta y Tres: Arrocera Zapata, Arrozal Treinta y Tres, Ejido de Treinta y Tres, General Enrique Martínez, Mendizábal, Rincón, Treinta y Tres, Vergara y Villa Sara.

El organismo informó además que continuará monitoreando la evolución de la situación y no descartó eventuales cambios en los niveles de advertencia en función del desarrollo de las condiciones meteorológicas. La información se actualizará a las 09 horas.