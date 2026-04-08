Rige doble alerta meteorológica para la zona este del país

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió este miércoles una doble alerta meteorológica —naranja y amarilla— por "vientos fuertes y persistentes" que afectan distintas zonas del país, en el marco de una depresión atmosférica que se profundiza sobre el sur del territorio.
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Según informó el organismo, la advertencia de nivel naranja responde a la previsión de "vientos muy fuertes y persistentes", con velocidades sostenidas de entre 60 y 70 km/h y rachas que pueden alcanzar entre 80 y 130 km/h, provenientes del sector sureste y sur.
En paralelo, rige una advertencia amarilla por "vientos fuertes y persistentes", con intensidades menores pero igualmente significativas. En este caso, se esperan vientos sostenidos de entre 40 y 60 km/h y rachas de entre 60 y 80 km/h, del sector sureste al suroeste.
Localidades bajo alerta naranja
Maldonado: Balneario Buenos Aires, Bella Vista, Canteras de Marelli, Cerro Pelado, El Chorro, El Tesoro, Gerona, José Ignacio, La Barra, La Capuera, Las Flores, Maldonado, Manantiales, Ocean Park, Pan de Azúcar, Parque Medina, Piriápolis, Playa Grande, Playa Hermosa, Playa Verde, Punta Ballena, Punta Colorada, Punta Negra, Punta del Este, San Carlos y Sauce de Portezuelo.
Rocha: 19 de Abril, Aguas Dulces, Arachania, Barra de Valizas, Barra del Chuy, Barrio Pereira, Barrio Torres, Cabo Polonio, Capacho, Castillos, La Esmeralda, La Paloma, La Pedrera, Palmares de Castillos, Palmares de la Coronilla, Puente Valizas, Puerto de los Botes, Puimayen, Punta del Diablo y Rocha.
Inumet indicó que ambos fenómenos están asociados a la misma depresión atmosférica en proceso de intensificación y advirtió que la probabilidad de ocurrencia supera el 75%.
Localidades bajo alerta amarilla
Canelones: Atlántida, El Pinar, Empalme Olmos, Estación Atlántida, Estación La Floresta, Estación Pedrera, Jaureguiberry, La Floresta, Las Toscas, Marindia, Migues, Montes, Neptunia, Parque del Plata, Pinamar - Pinepark, Salinas, San Luis y Soca.
Cerro Largo: Arachania, Arbolito, Barrio Hipodromo, Barrio La Vinchuca, Barrio López Benítez, Getulio Vargas, Isidoro Noblía, La Pedrera, Lago Merín, Las Cañas, Melo, Plácido Rosas, Poblado Uruguay y Río Branco.
Lavalleja: 19 de Junio, Blanes Viale, Colón, Estación Solís, La Coronilla, Mariscala, Minas, San Francisco de las Sierras, Solís de Mataojo y Villa Serrana.
Maldonado: Aiguá, Cerros Azules, El Edén, Gregorio Aznárez, Los Talas, Nueva Carrara y Pueblo Solís.
Rocha: 18 de Julio, Cebollati, Chuy, La Coronilla, Lascano, San Luis Al Medio y Velazquez.
Treinta y Tres: Arrocera Zapata, Arrozal Treinta y Tres, Ejido de Treinta y Tres, General Enrique Martínez, Mendizábal, Rincón, Treinta y Tres, Vergara y Villa Sara.
El organismo informó además que continuará monitoreando la evolución de la situación y no descartó eventuales cambios en los niveles de advertencia en función del desarrollo de las condiciones meteorológicas. La información se actualizará a las 09 horas.