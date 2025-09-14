Río Negro apuesta al turismo rural con un corredor verde regional

Para facilitar el intercambio, la instancia fue mediada por la consultora GEXTUY, especializada en experiencias turísticas en el interior del país. Su participación permitió encauzar el diálogo hacia objetivos concretos, desde la necesidad de mejorar la gestión hasta la importancia de generar productos que atraigan tanto a visitantes nacionales como extranjeros.

Turismo y desarrollo local

En un contexto en el que los viajes y escapadas hacia entornos rurales ganan protagonismo, Río Negro busca posicionarse como un destino que combine paisajes naturales, producción agropecuaria y tradiciones locales. Según destacaron las autoridades, el turismo rural no solo amplía la oferta para los visitantes, sino que también representa una oportunidad para dinamizar la economía y fomentar el arraigo en las comunidades del interior.

“Con estas acciones buscamos fortalecer el sector, impulsar el trabajo colaborativo y contribuir al desarrollo económico del departamento”, señalaron desde la Dirección de Turismo.

El desafío ahora será transformar las ideas en acciones concretas: desde la creación de circuitos integrados hasta la puesta en valor de pequeños emprendimientos que dan vida al paisaje rural. La apuesta es clara: que Río Negro y sus vecinos de la región se consoliden como un corredor turístico verde, donde la naturaleza y la cultura local sean el motor de nuevas oportunidades.