Sociedad

durante el fin de semana

San José reúne tradición, música y campo en la Fiesta Nacional del Mate

La tradición vuelve a hacerse presente este fin de semana en San José con la Fiesta del Mate, un homenaje a la bebida nacional de los uruguayos.

La fiesta del mate reúne a una multitud.
Por Redacción de Caras y Caretas

La 21ª edición de la Fiesta Nacional del Mate y la 30ª edición del Día del Gaucho se desarrollará del 28 al 30 de noviembre de 2025 en el predio de la Sociedad Criolla Capitán Manuel Artigas, ubicado en el kilómetro 94 de la Ruta 3, en San José. La organización dispone de un programa con peñas de tango, peñas de folclore, conciertos en vivo, concurso nacional de guasqueros, jineteadas, competencias de tropillas, competencias de jinetes, concurso de aparcerías, comidas de campo y juegos de campo.

La actividad continuará hasta el domingo 30 de noviembre con propuestas artísticas, concursos y acciones camperas abiertas a todo público. El cierre del encuentro incluirá un desfile de caballería gaucha por calles de la ciudad, con participación de agrupaciones que mantienen vínculos con prácticas rurales y expresiones del gauchaje uruguayo.

El Concurso de aparcerías contará con 21 agrupaciones. Cada una presentará ranchos, montas, comidas de campo y juegos, en una instancia con peso dentro de la programación. La dinámica del concurso reúne a grupos con trayectoria en encuentros criollos y también a colectivos que buscan proyectar su trabajo dentro del calendario de actividades rurales del país.

Fiesta en San José

Las agrupaciones confirmadas para esta edición son Herencia Gaucha, Las Riendas de Martín, Sonar de Espuelas, El Mangrullo, Los Amigos de Pavón, Entre Amigos, Amigos de Lujo, Poncho Blanco, La Cambicha, Amigos de a Caballo, El Campero, Los de Kiyú, Amigos de Ciudad del Plata, La Rueda, La Vieja Estación, Cimarrones de Paso del Rey, La Redomona, La Horqueta, El Tala, Tierras Gauchas y Gauchos del Sur.

La Fiesta Nacional del Mate y el Día del Gaucho conforman un espacio de encuentro entre público urbano y rural, con prácticas que forman parte del calendario cultural del departamento y de la región. El evento mantiene un formato que integra música, trabajo de campo, expresiones criollas y participación comunitaria.

