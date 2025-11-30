San José reúne tradición, música y campo en la Fiesta Nacional del Mate

La 21ª edición de la Fiesta Nacional del Mate y la 30ª edición del Día del Gaucho se desarrollará del 28 al 30 de noviembre de 2025 en el predio de la Sociedad Criolla Capitán Manuel Artigas, ubicado en el kilómetro 94 de la Ruta 3, en San José. La organización dispone de un programa con peñas de tango, peñas de folclore, conciertos en vivo, concurso nacional de guasqueros, jineteadas, competencias de tropillas, competencias de jinetes, concurso de aparcerías, comidas de campo y juegos de campo.