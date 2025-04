Sanción a Tuana "expresa un componente persecutorio" y abogado pedirá su revocación

En el caso de que no se revoque la sanción, el profesional advirtió que se acudirá al Tribunal de lo Contencioso Administrativo para iniciar una demanda de nulidad.

Consultado sobre el impacto que podría tener este caso para otras funcionarias públicas que también desempeñan roles activos en organizaciones sociales, Rey expresó: “Cuando se sanciona a un funcionario honesto, el peor mensaje no es hacia su trayectoria individual, sino hacia sus subalternos. El mensaje es: no te metas. Y con eso se cierran los círculos siniestros de complicidades omisivas entre lo que el Estado no hace —pero que no hace hace 30 años—y cómo se dedica a castigar a quienes explícitan y visibilizan lo que el Estado no hace”, sentenció.

Nueva denuncia

Finalmente, el abogado se refirió a la denuncia de una ONG que se conoció este lunes sobre la supuesta entrega de una menor como forma de pago a un narco, lo que, a su entender, de alguna manera respalda que las declaraciones de su defendida. "Un año después de las declaraciones de Tuana, aparece una denuncia con características similares al fenómeno que ella denunció, que era justamente la presencia de menores en bocas de pasta base, algo que estaba muy lejos de ser una imagen de Netflix".

También señaló que la cantidad de niños baleados en el último año es un dato que respalda la gravedad de la situación.