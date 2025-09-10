SCJ pidió a juzgado de Mercedes "informe" sobre la denuncia previa de Morosini

Sánchez habló del caso de los niños asesinados

El secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, volvió a referirse este martes al homicidio de Francisco y Alfonsina, dos niños de 6 y 2 años cuyos cuerpos fueron hallados sin vida el pasado viernes en el arroyo Don Esteban, junto al de su padre, Andrés Morosini.

En esta oportunidad, Sánchez aseguró que hay tobilleras disponibles pero que son los jueces los que dictaminan su uso. Esto se debe a que Morosini tenía una prohibición de acercamiento a su expareja, la madre de Alfonsina y Francisco, pero no portaba tobillera.

"Tobilleras hay, y políticas para atender la situación de la prevención también existen, lo que pasa es que la Justicia las debe disponer. Porque no es una tarea del Ministerio del Interior decidir quién usa una tobillera y quién no, es una tarea de los jueces", manifestó Sánchez.

"Particularmente en el caso, en la tragedia que sucedió el día viernes, no se dispuso la colocación de tobillera, entonces esos son temas que hay que conversar con la Suprema Corte de Justicia para que se hagan evaluaciones de riesgo mucho más serias y más contundentes que nos permitan por supuesto prevenir", sostuvo Sánchez y añadió que la SCJ no solo tiene recursos para la formación técnica sino que además el proyecto de ley del Presupuesto que se está discutiendo en el Parlamento incluye la creación de un nuevo juzgado en esta materia.

"Acá no solo falló el Estado, falló la sociedad entera y llegamos tarde", había manifestado Sánchez el pasado viernes tras el hallazgo de los cuerpos.