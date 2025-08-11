Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Sociedad Carmelo | Colonia | Turismo

Destino estratégico

Autoridades y empresarios delinean acciones para potenciar el turismo en Carmelo

Carmelo fue escenario de una reunión clave entre autoridades de la Intendencia de Colonia y destacados operadores turísticos, con el objetivo de reforzar y dinamizar la actividad en la región.

Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Por Redacción de Caras y Caretas

El encuentro, encabezado por el intendente y el director de Turismo de la Intendencia de Colonia, convocó a representantes de los sectores hotelero, gastronómico, vitivinícola, de transporte, así como a promotores de proyectos inmobiliarios y hoteleros de gran escala. Entre los asistentes se destacó la presencia del director ejecutivo de Corporación América —empresa responsable del aeropuerto de Carmelo — y de empresarios con inversiones en Punta Gorda, interpretada como una señal de respaldo a la gestión departamental.

Turismo y comunidad

Durante la reunión, el intendente reafirmó su compromiso con un “gobierno de cercanía”, enfatizando la importancia de que los directores departamentales trabajen en territorio para coordinar acciones integrales que involucren áreas como paseos públicos, higiene, limpieza, obras, deportes y cultura. “El turismo atraviesa todas las áreas de la administración; por eso es fundamental que haya contacto directo con la comunidad y los operadores”, subrayó.

La alta participación y diversidad de actores fue destacada por los organizadores como un impulso para consolidar a Carmelo como destino estratégico dentro del departamento.

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar