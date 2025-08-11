Autoridades y empresarios delinean acciones para potenciar el turismo en Carmelo

El encuentro, encabezado por el intendente y el director de Turismo de la Intendencia de Colonia, convocó a representantes de los sectores hotelero, gastronómico, vitivinícola, de transporte, así como a promotores de proyectos inmobiliarios y hoteleros de gran escala. Entre los asistentes se destacó la presencia del director ejecutivo de Corporación América —empresa responsable del aeropuerto de Carmelo — y de empresarios con inversiones en Punta Gorda, interpretada como una señal de respaldo a la gestión departamental.