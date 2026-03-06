Se esperan vendavales y lluvias aisladas: irrupción de frente frío pone fin al verano

El organismo oficial puso especial énfasis en el incremento del viento. Para la tarde y noche, se prevén condiciones de ventoso en zonas costeras, con vientos del sector Sureste (SE) de entre 20 y 30 km/h, pero con rachas que alcanzarán los 50-60 km/h. Las temperaturas para hoy oscilarán entre una mínima de 20°C y una máxima de 24°C en el sur del país.

MetSul: Advertencia por "vendavales" y lluvias extremas

Desde Brasil, el observatorio MetSul emitió una advertencia para la región, señalando que la incursión de este frente frío es de "gran intensidad" para la época del año. Según sus modelos, el fenómeno no solo traerá un alivio térmico, sino también el riesgo de lluvias localmente intensas, particularmente en la zona noreste y la frontera con Uruguay.

MetSul destaca que este cambio marca el final de la "burbuja de calor" que afectó al Río de la Plata en los días previos, proyectando un fin de semana con mañanas frescas y noches que requerirán abrigo ligero.

Windguru: Persistencia del viento y estado del mar

Para los sectores que dependen de la precisión técnica, como la navegación y deportes náuticos, los modelos de Windguru (GFS 13km) ratifican una tendencia de vientos sostenidos del E-SE (Este-Sureste).

Intensidad: Se mantendrá un promedio de 15 a 22 nudos (aprox. 28-40 km/h).

Rachas: Coinciden con el pronóstico oficial de picos superiores a los 25-30 nudos hacia el final de la jornada.

Oleaje: Se prevé un incremento en la altura de las olas en la costa de Maldonado y Rocha debido a la persistencia del cuadrante sudeste.

Perspectiva para el fin de semana

La estabilidad comenzará a retornar gradualmente durante el domingo 8 de marzo. Se espera un descenso de las mínimas (hasta los 17°C) y cielos más despejados, aunque el viento del sector Este continuará presente con ráfagas moderadas.