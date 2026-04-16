Se inauguró la Expo Melilla 2026 con la presencia de autoridades y productores del agro

Fratti resaltó la organización del evento que anualmente logra una importante convocatoria y valoró la inserción internacional de Uruguay y llamó a los productores a protegerla, mediante el respeto a la normativa contra la garrapata que afecta el ganado.

Alfredo Fratti

Medidas del MGAP contra la garrapata

Al respecto, el jerarca recordó las medidas anunciadas en agosto del último año y que a partir del próximo 2 de mayo será obligatorio el despacho de tropa digital, así como la planilla de control sanitario. "Van a tener que tener la planilla para tener el despacho digital y poder mover los ganados. Es una complicación, sí, pero más complicación será perder los mercados”, subrayó.

Fratti señaló que “esto es un tema realmente serio” y llamó a los productores a cumplir con la normativa establecida como forma de evitar el cierre de mercados y procedimientos no adecuados.

También resaltó que se debe respetar el uso del suelo, porque “se debe plantar lo que se permite, no lo que cada uno quiere”. “Para eso existen los estados y las políticas, para dar un marco regulador, que siempre puede ser revisado”, dijo.

Además, valoró las medidas adoptadas por el Gobierno para apoyar al sector agropecuario. Recordó que en diciembre el Banco República ofreció préstamos y microcréditos para atender la situación de los productores que estaban más comprometidos, así como también lo hicieron la Agencia Nacional de Desarrollo (ANDE), o el programa Procría.