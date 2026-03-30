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Sociedad productos | Ganadería | frontera

Durante Semana de Turismo

El MGAP reforzó controles de productos de origen animal y vegetal en la frontera

Ministerio de Ganadería recordó que la introducción de ciertos productos de origen animal o vegetal pueden poner en riesgo la sanidad y bioseguridad nacional.

Ganadería reforzó controles de productos animales y vegetales en la frontera.

Ganadería reforzó controles de productos animales y vegetales en la frontera.
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Por Redacción Caras y Caretas

La Gerencia de Barreras Sanitarias de la Dirección General de Bioseguridad e Inocuidad Alimentaria del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) reforzó el control de productos de origen animal o vegetal en los diferentes pasos de frontera de nuestro país.

Desde el MGAP advirtieron que el ingreso de productos no autorizados de origen animal o vegetal pueden comprometer “no sólo la salud de la población sino también la confiabilidad del Uruguay como país productor y exportador de alimentos”.

La cartera recordó que, al regresar a Uruguay desde el exterior, “es imprescindible recordar que no está permitido ingresar animales, plantas ni productos de origen animal o vegetal (incluidas artesanías) sin la autorización correspondiente”.

Los riesgos a la sanidad y bioseguridad nacional

Estos artículos pueden introducir enfermedades como fiebre aftosa, peste porcina africana o influenza aviar, además de plagas que amenazan nuestros cultivos, ecosistemas y biodiversidad.

El MGAP añadió que el personal de Barreras Sanitarias inspeccionará el equipaje de los pasajeros para asegurar que no se transporten productos de riesgo.

También advirtió que todo artículo que no cumpla con los requisitos “será decomisado y eliminado de forma segura, en presencia del portador”.

El MGAP llamó a los viajeros a colaborar como forma de “proteger el esfuerzo de miles de uruguayos”, cuidar la salud, el trabajo nacional y el estatus sanitario de Uruguay.

¿Cuáles son los productos que no puedo ingresar a Uruguay?

El MGAP publicó una lista completa de productos que no es posible ingresar a Uruguay a través de los pasos de frontera.

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