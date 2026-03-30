La Gerencia de Barreras Sanitarias de la Dirección General de Bioseguridad e Inocuidad Alimentaria del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) reforzó el control de productos de origen animal o vegetal en los diferentes pasos de frontera de nuestro país.
Durante Semana de Turismo
El MGAP reforzó controles de productos de origen animal y vegetal en la frontera
Ministerio de Ganadería recordó que la introducción de ciertos productos de origen animal o vegetal pueden poner en riesgo la sanidad y bioseguridad nacional.