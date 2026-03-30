El MGAP reforzó controles de productos de origen animal y vegetal en la frontera

Los riesgos a la sanidad y bioseguridad nacional

Estos artículos pueden introducir enfermedades como fiebre aftosa, peste porcina africana o influenza aviar, además de plagas que amenazan nuestros cultivos, ecosistemas y biodiversidad.

El MGAP añadió que el personal de Barreras Sanitarias inspeccionará el equipaje de los pasajeros para asegurar que no se transporten productos de riesgo.

También advirtió que todo artículo que no cumpla con los requisitos “será decomisado y eliminado de forma segura, en presencia del portador”.

El MGAP llamó a los viajeros a colaborar como forma de “proteger el esfuerzo de miles de uruguayos”, cuidar la salud, el trabajo nacional y el estatus sanitario de Uruguay.

¿Cuáles son los productos que no puedo ingresar a Uruguay?

El MGAP publicó una lista completa de productos que no es posible ingresar a Uruguay a través de los pasos de frontera.