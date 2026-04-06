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Sociedad siniestros de tránsito | Metediera |

Siniestralidad vial

Se reportaron ocho muertes en rutas durante Semana de Turismo

Según advirtió el director de la Unidad Nacional de Seguridad Vial, Marcelo Metediera, la cifra de fallecidos durante Semana de Turismo confirma el promedio diario de muertes por siniestros de tránsito en Uruguay.

Se reportaron ocho muertes en rutas durante Semana de Turismo.

Se reportaron ocho muertes en rutas durante Semana de Turismo.

 Gastón Britos / FocoUy
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Durante la Semana de Turismo se registraron ocho fallecidos en siniestros de tránsito en distintos puntos del país. Los accidentes fatales se sucedieron a lo largo de la semana e incluyeron varios siniestros con motociclistas y una tragedia en la que murió una familia entera.

El primer accidente fatal ocurrió el domingo en la ruta 102, a la altura del kilómetro 25, donde se produjo un choque entre un automóvil y una moto. Como consecuencia del impacto falleció el conductor del birrodado.

El lunes se registró el siniestro más grave de la semana en la ruta 56, en el departamento de Florida, donde murió una familia integrada por cuatro personas, incluidos dos niños, tras una colisión con una camioneta que circulaba en el mismo sentido.

El viernes siguiente Uno de ellos ocurrió en la ruta 104, kilómetro 12, en Maldonado, donde una colisión por alcance entre un auto y una moto provocó la muerte de una mujer de 26 años que conducía el birrodado. El conductor del automóvil resultó ileso.

Ese mismo día se registró otro siniestro fatal en la ruta 9, a la altura del kilómetro 331, en Barra del Chuy, donde un choque entre un automóvil y una moto dejó gravemente herido al conductor del birrodado, quien falleció posteriormente en un centro de salud.

La octava muerte de la semana se produjo este sábado. En este caso, un motociclista de 20 años que circulaba por ruta 9 cayó solo al pavimento y murió en el lugar.

Metediera alertó por alta siniestralidad

En diálogo con la prensa, el director de la Unidad Nacional de Seguridad Vial, Marcelo Metediera, señaló que la cifra de fallecidos confirma las estadísticas que evidencian la alta siniestralidad en las rutas del país. “Todos los días en Uruguay fallece al menos una persona, en promedio 1,3. Hay 62 siniestros de tránsito por día, 78 personas lesionadas, por lo que estamos dentro de ese esquema”, afirmó asegurando que se está trabajando sobre esa basa para intentar cambiar la realidad.

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