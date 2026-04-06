Se reportaron ocho muertes en rutas durante Semana de Turismo.

El viernes siguiente Uno de ellos ocurrió en la ruta 104, kilómetro 12, en Maldonado, donde una colisión por alcance entre un auto y una moto provocó la muerte de una mujer de 26 años que conducía el birrodado. El conductor del automóvil resultó ileso.

Ese mismo día se registró otro siniestro fatal en la ruta 9, a la altura del kilómetro 331, en Barra del Chuy, donde un choque entre un automóvil y una moto dejó gravemente herido al conductor del birrodado, quien falleció posteriormente en un centro de salud.

La octava muerte de la semana se produjo este sábado. En este caso, un motociclista de 20 años que circulaba por ruta 9 cayó solo al pavimento y murió en el lugar.

Metediera alertó por alta siniestralidad

En diálogo con la prensa, el director de la Unidad Nacional de Seguridad Vial, Marcelo Metediera, señaló que la cifra de fallecidos confirma las estadísticas que evidencian la alta siniestralidad en las rutas del país. “Todos los días en Uruguay fallece al menos una persona, en promedio 1,3. Hay 62 siniestros de tránsito por día, 78 personas lesionadas, por lo que estamos dentro de ese esquema”, afirmó asegurando que se está trabajando sobre esa basa para intentar cambiar la realidad.