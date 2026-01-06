Sigue cayendo la natalidad en Uruguay; desde 2020 nacen menos personas de las que fallecen.

Causas de la baja natalidad

Entre las razones principales se encuentran cambios socioculturales y económicos: una mayor escolarización de las mujeres y aplazamiento de la maternidad, una mayor inserción laboral femenina y dificultades para conciliar trabajo y crianza, malas condiciones económicas, poca estabilidad laboral y bajo acceso a vivienda.

A pesar de esta tendencia, hay factores positivos: la reducción significativa de embarazos adolescentes, gracias a políticas públicas de educación sexual y acceso a anticoncepción, ha contribuido a disminuir riesgos de salud y mejorar la planificación familiar.

Impacto en la estructura poblacional

El decrecimiento de nacimientos, combinado con un aumento sostenido de la longevidad, acelera el envejecimiento poblacional. Se estima que para 2070, la población mayor de 65 años superará a la menor de 18, lo que plantea desafíos para la sostenibilidad del sistema de salud, pensiones y políticas sociales.

Los especialistas subrayan que Uruguay tiene hoy una de las tasas de natalidad más bajas de la región, lo que afecta directamente la estructura y el futuro de su población y destaca la necesidad de medidas estratégicas para fomentar la maternidad, la conciliación laboral y la estabilidad económica de las familias.