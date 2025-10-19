Sin clases este lunes en escuelas de Montevideo por agresión a una maestra

Las puertas de las escuelas de Montevideo permanecerán cerradas a consecuencia del paro convocado por la Asociación de Maestros (Ademu) en protesta por la agresión de que fuera víctima la semana pasada una docente de la escuela 172 de Malvín.
Hacete socio para acceder a este contenido
Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.ASOCIARME
Caras y Caretas Diario
En tu email todos los días
La maestra fue agredida por la madre de una alumna durante una reunión que se había acordado previamente, explicó a Subrayado (Canal 10) la secretaria general de Ademu, Paola López.
Agregó que la entrevista era derivada "de una situación que había tenido la niña junto con otras, hay que decirlo. Hubo entrevistas con otras familias en las cuales el diálogo se llevó a cabo para trasladar cuál había sido la intervención qua habían realizado las docentes". Sin embargo, “la mamá ya cuando ingresa no está dispuesta a un diálogo y ahí se desata la agresión".
Como es usual en estos casos, el sindicato convocó a un paro de 24 horas en el departamento. La medida se llevará a cabo este lunes.
Docente agredida
"La maestra claramente tuvo las lesiones físicas que lo constató la emergencia. Tuvo que acudir a forense luego de declaraciones en comisaría, y lo que tiene que ver con lo psíquico y social, claramente se ve afectada porque es esto. En una jornada cotidiana, se ve envuelta en una situación de violencia que no se espera, uno no está preparado para estas situaciones y que hoy es el hecho, pero todo lo que sucede acontece a posterior y afecta emocionalmente a la docente", agregó López.
Por su parte, desde el programa de alimentación escolar indicaron que en los comedores donde hay maestras y auxiliares, funcionarán normalmente. En las otras, se entregarán viandas.