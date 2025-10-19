Sin clases este lunes en escuelas de Montevideo por agresión a una maestra

Como es usual en estos casos, el sindicato convocó a un paro de 24 horas en el departamento. La medida se llevará a cabo este lunes.

Docente agredida

"La maestra claramente tuvo las lesiones físicas que lo constató la emergencia. Tuvo que acudir a forense luego de declaraciones en comisaría, y lo que tiene que ver con lo psíquico y social, claramente se ve afectada porque es esto. En una jornada cotidiana, se ve envuelta en una situación de violencia que no se espera, uno no está preparado para estas situaciones y que hoy es el hecho, pero todo lo que sucede acontece a posterior y afecta emocionalmente a la docente", agregó López.

Por su parte, desde el programa de alimentación escolar indicaron que en los comedores donde hay maestras y auxiliares, funcionarán normalmente. En las otras, se entregarán viandas.