Orsi al cantautor cubano Silvio Rodríguez: "Gracias por todos estos años de compromiso"

En tal sentido, Orsi compartió en sus redes sociales el encuentro íntimo que tuvo con el cantante en los camerinos del Antel Arena, acompañado por el artista Rubén Rada.

“Una noche inolvidable compartimos con @negrorada. Gracias, Silvio, por el hermoso concierto y por todos estos años de compromiso”, colocó Orsi en su cuenta de Instagram, donde además publicó una serie de fotos y videos sobre el encuentro.

Después de 13 años

El espectáculo marcó el regreso del cantautor cubano a Uruguay después de 13 años. Días atrás, Rodríguez había visitado a Lucía Topolansky en su casa de Rincón del Cerro, donde recordaron a José Mujica, Ernesto “Che” Guevara y Salvador Allende, en un encuentro que fue registrado en video por el Movimiento de Participación Popular. Justamente, la exvicepresidenta también se presentó en el estadio.

El ingreso de Topolansky, Orsi y Rada al Antel Arena no pasó desapercibido entre los asistentes, que los recibieron con aplausos y gestos de afecto en una noche cargada de emoción y simbolismo político y cultural.