Siniestro del 121: las tres medidas que dispuso la justicia para el chofer

Según Benech, el fiscal Leonardo Morales, a cargo de la investigación, indicó que el conductor ratificó en Fiscalía que no recuerda los hechos ocurridos tras la finalización de su turno. "Básicamente, esta persona ratifica lo que ya había declarado en Prefectura, y es que no recuerda lo que sucedió después de la salida del turno. Después de determinada hora ya no recuerda lo que sucedió".