Sociedad

mayor movimiento

Sistema de Aeropuertos dinamiza el tránsito aéreo en el interior

El aeropuerto de Paysandú concentra un gran creciente movimiento al tiempo que en salto aumentarán las frecuencias de la aerolínea Paranair.

Aeropuerto de Paysandú.

Aeropuerto de Paysandú.

 Foto: Presidencia
Por Pablo Silva Galván

La creación del Sistema Nacional de Aeropuertos permitió, entre otras cosas, un mayor dinamismo en el transporte aéreo en el interior. Un ejemplo de ello es el aeropuerto de Salto donde opera la aerolínea paraguaya Paranair, la que en breve aumentará sus frecuencias entre Montevideo y esa ciudad.

Durante la Semana de Turismo, la actividad aérea en la red de seis nuevos aeropuertos del interior del país se intensificó, registrando un total de 454 movimientos de aeronaves, según cifras compartidas meses atrás por el consorcio Aeropuertos Uruguay.

Es así que durante ese lapso los aeropuertos de Carmelo, Rivera, Salto, Melo, Paysandú y Durazno, registraron un 81% de vuelos domésticos, mientras que el 19% restante fueron internacionales.

Por aeropuertos

Visto cada aeropuerto por separado se ve que el Aeropuerto Internacional de Paysandú fue el de mayor actividad durante esta zafra turística de abril. Registró 290 movimientos entre arribos y partidas, 92% de los cuales correspondieron a vuelos de bautismo realizados en el marco de las actividades de la Semana de la Cerveza organizadas por el AeroClub de Paysandú. Durante la celebración, cientos de personas de la comunidad pudieron conocer y disfrutar la renovada terminal de pasajeros, donde también hubo actividades para niños y familias.

Por su parte, el Aeropuerto Internacional de Carmelo tuvo 114 movimientos de aeronaves de Uruguay y Argentina.

Más atrás aparecen los aeropuertos de Rivera, Melo, Durazno y Salto también registraron una actividad elevada con aeronaves de diferentes características, además de los vuelos regulares de la aerolínea Paranair conectando esta última ciudad con Montevideo.

Más de Paranair

En este marco de dinamización es que la aerolínea Paranair, que cubre dos frecuencias semanales entre Carasco y Salto incorpora a partir del 21 de setiembre una nueva frecuencia.

Así lo anunció el ministro de Turismo, Pablo Menoni, al indicar que la ruta de Paranair entre los aeropuertos de Carrasco y Salto incorporará, a partir del 21 de setiembre, una tercera frecuencia los domingos, que se suma a las de martes y jueves, que, en diez meses, superaron los 4.000 pasajeros.

También se anunció que, en los próximos meses, habrá conexión directa entre Montevideo y Rivera, que comenzará a funcionar una vez se cumpla con los requerimientos operativos de la autoridad aeronáutica.

