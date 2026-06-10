Situación de calle: Nitep valoró la estrategia oficial, pero criticó el operativo de alerta roja

“Estas muertes no son hechos aislados ni inevitables. Son consecuencia de la vulneración cotidiana de derechos fundamentales, como el acceso a una atención de salud de calidad, a oportunidades de trabajo, a una vivienda digna y a una vida libre de discriminación y violencia institucional”, expresó el colectivo.

Valoraciones sobre la estrategia nacional

Nitep también se refirió a la Estrategia Nacional para Personas en Situación de Calle presentada recientemente por el Ministerio de Desarrollo Social (Mides), sobre la cual destacaron algunos aspectos positivos. "Valoramos que la estrategia piense el problema como una política pública nacional y de todo el año, y no únicamente los meses de invierno".

Asimismo, celebraron que la propuesta contemple el enfoque que la organización venía promoviendo desde hace mucho tiempo, que llamaron "la trenza", y que tiene que ver con una articulación entre salud, vivienda y trabajo. También consideraron favorable la incorporación de las viviendas colectivas dentro de las alternativas previstas para la población en situación de calle.

Por otro lado, Nitep reconoció el involucramiento público del presidente de la República en la problemática, ya que contribuye a "darle visibilidad al tema y comprenderlo como una política de Estado, y no como algo circunscrito a ministerios específicos".

Las preocupaciones

Más allá de esos aspectos positivos, el colectivo manifestó varias preocupaciones respecto a la implementación de las medidas anunciadas.

Entre ellas, mencionaron tener "dudas e inquietudes" sobre la implementación de los 2.000 puestos de trabajo anunciados para personas en situación de calle. Los integrantes de Nitep señalaron que históricamente han accedido a empleos temporales y precarios que no permiten sostener procesos de salida de la exclusión.

Según afirmaron, las oportunidades laborales deberían tener estabilidad y continuidad para generar transformaciones duraderas. Como ejemplo mencionaron a la cooperativa Avanzar, integrada por personas en situación de calle.

“Por eso Nitep insiste: ¡Basta de trabajo precario!”, expresaron.

Salud mental y consumo problemático

Otro de los temas planteados fue el acceso a la salud. Aunque reconocieron que el área aparece como uno de los ejes centrales de la estrategia oficial, sostuvieron que en la práctica existen importantes dificultades para acceder a los servicios.

Manifestaron, por ejemplo, una particular preocupación respecto a la salud mental y a las respuestas para el consumo problemático de sustancias. Según indicaron, "no hay disponibilidad suficiente de atención y el sistema está colapsado", ya que cuenta con 700 cupos, "lo que está muy por debajo de la demanda real".

En ese contexto, cuestionaron los planteos de algunos actores políticos que promueven una mayor utilización de la internación compulsiva. “No toman en cuenta que no hay lugares ni siquiera para quienes quieren internarse de manera voluntaria. ¡Cuánto caradurismo y cuánto cinismo!”, señalaron.

Críticas al sistema de refugios

Nitep también expresó dudas sobre los anuncios de mejora en el sistema de refugios y reclamó precisiones acerca de cómo se garantizará el acceso efectivo a esos dispositivos.

Los integrantes del colectivo sostuvieron que muchos refugios presentan problemas de infraestructura, humedad, higiene y salubridad, además de dificultades para responder a la demanda existente.

Recordaron que durante el temporal que motivó la declaración de alerta roja este año, unas 120 personas permanecieron a la intemperie debido a la falta de cupos disponibles.

Asimismo, señalaron que muchas personas sienten temor de concurrir a refugios por las condiciones materiales de algunos centros o por situaciones de violencia y robos.

“Muchas veces se escucha por ahí a algún desinformado que cree que dormimos en la calle porque queremos, porque tenemos ganas”, afirmaron.

Vivienda, alerta roja y Ley de Faltas

En materia de vivienda, el colectivo expresó preocupación por el hecho de que el gobierno haya descartado el modelo conocido como “Vivienda Primero” y optado por una alternativa propia. “El refugio no te saca de la calle, es una calesita cruel entre la cama con chinches en invierno y la vereda en verano”, afirmaron.

Respecto a la aplicación de la alerta roja, señalaron que "puede resultar violenta y poco adecuada", por lo que insistieron en la necesidad de desarrollar soluciones seguras, dignas y permanentes.

También manifestaron inquietud por la aplicación de la Ley de Faltas para intervenir sobre personas en situación de calle. "Tememos su posible utilización como herramienta de persecución hacia las personas en situación de calle". Para Nitep, el foco debería estar puesto en resolver las causas del problema y no en sancionar a quienes lo padecen.

Propuestas y reclamos

Entre las medidas propuestas, Nitep planteó la creación de "mesas permanentes de diálogo" que incluyan la participación del colectivo en el diseño, implementación y seguimiento de las políticas públicas.

También propuso "promover la incorporación de referentes pares y el trabajo en duplas, entendiendo el valor del acompañamiento desde la experiencia y la cercanía en los procesos de abordaje".

Por otro lado, y en referencia al las políticas para el abordaje de personas en situación de calle, sugirieron "considerar de manera cuidadosa los horarios y las modalidades, priorizando intervenciones respetuosas, adecuadas a cada contexto y que contemplen los tiempos y necesidades de las personas".

Finalmente, el colectivo advirtió que continuará monitoreando la situación durante los próximos meses y llamó a las personas sin hogar a participar de sus asambleas semanales, que se realizan todos los jueves, a las 17 horas, en Espacio Colabora.