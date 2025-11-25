Sorteos: 251 familias ya obtuvieron préstamos del MVOT para comprar su hogar

Unas 250 familias ya accedieron a los préstamos del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT) destinados a la compra de vivienda, correspondientes al llamado abierto entre junio y agosto de 2025. En total se ofrecieron 350 préstamos de hasta 2.000 unidades reajustables (UR), y hasta el momento se adjudicaron 251.
Las autoridades del MVOT recorren diferentes departamentos para participar de los sorteos que definen a los beneficiarios entre las familias inscriptas. Los préstamos permiten adquirir unidades incluidas en el listado de soluciones habitacionales disponibles en el mercado.
Departamentos
Los sorteos ya realizados abarcan Colonia, San José, Canelones, Rivera, Tacuarembó, Artigas, Flores, Florida y Durazno. El primero tuvo lugar en Colonia a comienzos de noviembre. En las próximas semanas continuarán en Maldonado, Rocha, Cerro Largo, Treinta y Tres, Soriano y Lavalleja.
Este lunes 24 se realizaron dos instancias más: en Salto, donde 16 de las 100 familias anotadas resultaron beneficiadas y se sortearon además cinco suplentes; y en Paysandú, donde entre 96 postulantes se adjudicaron 15 préstamos y cinco suplencias. El proceso seguirá activo hasta completar el total de los 350 préstamos disponibles para todo el país.