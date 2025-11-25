Hacete socio para acceder a este contenido

Sociedad préstamos | MVOT |

Acceso a vivienda

Sorteos: 251 familias ya obtuvieron préstamos del MVOT para comprar su hogar

El MVOT entregó 251 de los 350 préstamos disponibles para compra de vivienda; los sorteos continúan en todo el país para completar el cupo previsto.

250 familias accedieron a los préstamos del Ministerio de Vivienda.

Por Redacción de Caras y Caretas

Unas 250 familias ya accedieron a los préstamos del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT) destinados a la compra de vivienda, correspondientes al llamado abierto entre junio y agosto de 2025. En total se ofrecieron 350 préstamos de hasta 2.000 unidades reajustables (UR), y hasta el momento se adjudicaron 251.

Departamentos

Los sorteos ya realizados abarcan Colonia, San José, Canelones, Rivera, Tacuarembó, Artigas, Flores, Florida y Durazno. El primero tuvo lugar en Colonia a comienzos de noviembre. En las próximas semanas continuarán en Maldonado, Rocha, Cerro Largo, Treinta y Tres, Soriano y Lavalleja.

Este lunes 24 se realizaron dos instancias más: en Salto, donde 16 de las 100 familias anotadas resultaron beneficiadas y se sortearon además cinco suplentes; y en Paysandú, donde entre 96 postulantes se adjudicaron 15 préstamos y cinco suplencias. El proceso seguirá activo hasta completar el total de los 350 préstamos disponibles para todo el país.

