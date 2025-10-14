Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Sociedad Orsi | Capitán Miranda | misión

Seis meses de misión

Orsi estuvo presente en el regreso al país del buque escuela Capitán Miranda

El presidente, Yamandú Orsi, estuvo presente en la llegada al puerto de Montevideo del buque escuela del Capitán Miranda, tras su XXXV viaje de instrucción.

Presidente Yamandú Orsi y ministra de Defensa Sandra Laso en la llegada del Capitán Miranda.

Presidente Yamandú Orsi y ministra de Defensa Sandra Laso en la llegada del Capitán Miranda.
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Por Redacción Caras y Caretas

El presidente de la República, Yamandú Orsi, presenció este martes la llegada al puerto de Montevideo del Capitán Miranda, tras su XXXV viaje de instrucción. El buque escuela de la Armada Nacional, ROU 20, atracó en 21 puertos de 11 países, durante los 6 meses de misión.

fgr_01 (7)

El mandatario saludó al comandante de la embarcación, Andrés Debali, y a los miembros de la tripulación, una vez que descendieron y se formaron en tierra. En el acto, también participaron la ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo, y su par de Turismo, Pablo Menoni.

En la terminal, decenas de familiares aguardaban a quienes navegaron durante seis meses para completar su proceso de formación de la Escuela Naval.

fgr_16 (3)

El itinerario realizado por el Capitán Miranda

Debali dijo que el barco navegó más de 17.000 millas náuticas. En los seis meses de misión, los 80 integrantes de la dotación visitaron 21 puertos, en un total de 11 países, entre ellos, Brasil, España, Portugal, Reino Unido, Italia, Alemania, Francia, Países Bajos y Noruega.

Además de las prácticas destinadas al fortalecimiento de la enseñanza curricular, el buque cumple un rol diplomático, como embajador itinerante, en tareas de difusión de la cultura nacional y presentación de productos uruguayos en el mundo, agregó.

El comandante dijo que se realizan actos protocolares junto con embajadas y consulados de nuestro país. También se celebra con colonias de compatriotas, a quienes se invita a compartir una jornada a bordo del buque y degustar platos típicos nacionales.

Embed - Declaraciones del comandante del buque Capitán Miranda, Andrés Debali

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar