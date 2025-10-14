Orsi estuvo presente en el regreso al país del buque escuela Capitán Miranda

El presidente de la República, Yamandú Orsi, presenció este martes la llegada al puerto de Montevideo del Capitán Miranda, tras su XXXV viaje de instrucción. El buque escuela de la Armada Nacional, ROU 20, atracó en 21 puertos de 11 países, durante los 6 meses de misión.
Seis meses de misión
